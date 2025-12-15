Το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ) καταδικάζει τις απειλές που διατυπώθηκαν κατά του ζωγράφου Γιώργου Γαβριήλ και του ιδιοκτήτη γκαλερί στην Πάφο, με αφορμή έκθεση έργων τέχνης.

Σε ανακοίνωσή του, το ΠΣΕ κάνει λόγο για επικίνδυνο προηγούμενο λογοκρισίας και υπονόμευσης θεμελιωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων, καλώντας τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν την ελευθερία της έκφρασης και την προστασία της ζωής των εμπλεκομένων.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης καταδικάζει με αποτροπιασμό τις απειλές που διατυπώνονται κατά του μέλους του, ζωγράφου Γιώργου Γαβριήλ και του ιδιοκτήτη της γκαλερί με αφορμή την έκθεση έργων τέχνης στην Πάφο.

Καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε πολιτική ή θεσμική παρέμβαση που πλήττει την ελευθερία των ανθρώπων του πολιτισμού να εκφράζουν τις απόψεις τους με εικαστικό και λογοτεχνικό τρόπο. Η χθεσινή ακύρωση έκθεσης ζωγραφικής, με το πρόσχημα ότι δήθεν προσβάλλει τη χριστιανική πίστη, αλλά και η απαίτηση για δίωξη του καλλιτέχνη, συνιστούν επικίνδυνο προηγούμενο λογοκρισίας και υπονόμευσης θεμελιωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων. Συνιστά επίσης επικύρωση των απειλών κατά της ζωής δύο συνανθρώπων μας που προωθούν τον πολιτισμό.

Η τέχνη αποτελεί ζωτικό πεδίο ελεύθερης δημιουργίας, κριτικής σκέψης και κοινωνικού διαλόγου. Δεν υποτάσσεται σε ιδεολογικά φίλτρα, ούτε μπορεί να περιορίζεται από τις πολιτικές και προεκλογικές σκοπιμότητες οποιουδήποτε. Το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης καταδικάζει την παραποίηση έργων του καλλιτέχνη και την διάδοσή τους με τρόπο που υποθάλπει τις οχλαγωγικές επιθέσεις στα ΜΜΕ και στα ΜΚΔ.

Το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης καλεί τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν την προστασία του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης. Καλούμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και την Αστυνομία Κύπρου λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για προστασία της ζωής του ζωγράφου Γιώργου Γαβριήλ και του ιδιοκτήτη της γκαλερί και να διερευνήσουν την πηγή των απειλών αυτών.

Η δημοκρατία, η ειρήνη και ο πολιτισμός προχωρούν μόνο μέσα από τον διάλογο, την ανεκτικότητα και τον σεβασμό της διαφορετικότητας. Η λογοκρισία και η βία, δεν έχουν θέση στην Κύπρο.