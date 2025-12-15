Επαφές και συναντήσεις με κοινοβουλευτικά κόμματα σε σχέση με το νομοθέτημα για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, θα έχει το επόμενο διάστημα η ΠΟΕΔ, σύμφωνα με έγκυρες εκπαιδευτικές πηγές του ΚΥΠΕ.

Όπως αναφέρουν οι πηγές, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ συνεδρίασε σήμερα το πρωί και δεν υπάρχει κάτι νεότερο προς ανακοίνωση, πέραν του ότι θα γίνουν συναντήσεις της ΠΟΕΔ με κοινοβουλευτικά κόμματα για ενημέρωση γύρω από τις εξελίξεις, καθώς και επί των σημείων με τα οποία διαφωνεί η Οργάνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ