Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν μια από τις πιο τραγικές προκλήσεις, που έχουμε να διαχειριστούμε, είπε ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας στον χαιρετισμό του στην ημερίδα οδικής ασφάλειας που διοργάνωσε το ΓΕΕΦ, τη Δευτέρα στο Στρατόπεδο Μάκη Γιωργάλλα στον Μαθιάτη.

Αναφερόμενος στα στατιστικά που δημοσίευσε τον προηγούμενο μήνα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναφορικά με τα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε ότι κατά το 2024 περισσότεροι από 19.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε οδικές συγκρούσεις, ενώ περίπου 100.000 τραυματίζονται σοβαρά σε τροχαία ατυχήματα κάθε χρόνο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός, τρεις στους τέσσερις που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία ατυχήματα ήταν άνδρες, ενώ η ηλικιακή ομάδα 18-24 ετών αντιπροσώπευαν το 12% των θανάτων από τροχαία ατυχήματα, παρόλο που αποτελεί μόνο το 7% του πληθυσμού.

"Παρόλο που την τελευταία δεκαετία παρατηρείται σταδιακή μείωση των θανάτων, τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν μια από τις πιο τραγικές προκλήσεις, που έχουμε να διαχειριστούμε", σημείωσε ο Υπουργός, αναφέροντας ότι πίσω από τα στατιστικά στοιχεία κρύβονται πολλές σκληρές πραγματικότητες, που αφήνουν ανεπούλωτα τραύματα.

Όπως είπε, παρά την πρόοδο σε θέματα υποδομών και νομοθεσίας, το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται και οφείλεται κυρίως στον ανθρώπινο παράγοντα. "Συχνά παραβλέπουμε ότι η οδήγηση, όσο οικεία και εάν είναι στην καθημερινότητά μας, αποτελεί δραστηριότητα μεγάλης ευθύνης", επισήμανε, προσθέτοντας ότι η εκδήλωση στοχεύει στη σημασία της οδικής συνείδησης. "Οδική συνείδηση δεν σημαίνει γνώση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ούτε δεξιοτεχνία στον χειρισμό των μέσων μεταφοράς", ανέφερε, σημειώνοντας ότι αφορά στην ανάπτυξη υπεύθυνης, προνοητικής και ασφαλούς συμπεριφοράς, η οποία λαμβάνει υπόψη όχι μόνο την προσωπική ασφάλεια, αλλά και την ασφάλεια των άλλων χρηστών του οδικού δικτύου.

Ο κ. Πάλμας ανέφερε ότι μέσα από μελέτες, κοινές δράσεις και εκστρατείες ενημέρωσης "μπορούμε να μειώσουμε δραστικά τα τροχαία ατυχήματα και να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή".

Ως Υπουργείο Άμυνας, συνέχισε, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα του ζητήματος, με τη συνεργασία τόσο με την Αστυνομία Κύπρου όσο και με άλλους εταίρους, "επενδύουμε στη διαφώτιση και στην ευαισθητοποίηση, καθώς και στη λήψη μέτρων για την πρόληψη των ατυχημάτων".

Σημείωσε ότι πρωτοβουλίες όπως το «Σχέδιο Δωρεάν Διακίνησης Εθνοφρουρών», το οποίο παρέχει στους εθνοφρουρούς και στους συμβασιούχους οπλίτες της Εθνικής Φρουράς τη δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης, κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους από τα στρατόπεδα, έχουν αποφέρει θετικά αποτελέσματα, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι υπάρχουν πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν για μηδενικές απώλειες ανθρώπινων ζωών από τροχαία δυστυχήματα.

