Σεισμός μεγέθους 4.1 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ καταγράφηκε από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 και τοπική ώρα 19:20, ενώ, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, δεν αποκλείει να γίνουν αισθητοί και άλλοι σεισμοί, καθώς υπάρχει έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή μας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο σεισμός την Παρασκευή είχε επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή της Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων, 20 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης της Πάφου, και έγινε έντονα αισθητός στις επαρχίες Πάφου και Λεμεσού και αντιληπτός στην επαρχία Λευκωσίας.

Πριν τη γένεση του σεισμού αυτού, σημειώνει, έγιναν αισθητοί και άλλοι δύο σεισμοί με μεγέθη 2.7 και 3.2. Αυτοί οι σεισμοί σχετίζονται με τους δύο ισχυρούς σεισμούς (M5.2 και Μ5.3) που είχαν εκδηλωθεί στις 12 Νοεμβρίου 2025 και τη σεισμική ακολουθία που ξεκίνησε από τότε, με τη γένεση >300 σεισμών στην ίδια περιοχή.

Η ακολουθία εξελίσσεται ομαλά, αλλά το γεγονός αυτό δεν αποκλείει την εκδήλωση άλλων αισθητών σεισμών.

Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 11:20 σημειώθηκε σεισμική δόνηση μεγέθους 3.8 με επίκεντρο την περιοχή της Αντιόχειας (Antakya), κοντά στα σύνορα Τουρκίας - Συρίας, 240 χιλιόμετρα βόρειο-ανατολικά της Αμμοχώστου, ο οποίος έγινε αισθητός στην Τουρκία και Συρία, ενώ έγινε αντιληπτός στην Κύπρο.