Ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Πατατοπαραγωγών Ανδρέας Κάρυος, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», εξέφρασε έντονη ανησυχία για το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στην Κύπρο και ιδιαίτερα της πατατοκαλλιέργειας, με αφορμή τις συνεχείς μειώσεις στα μέτρα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Όπως ανέφερε, ένα μέτρο της ΚΑΠ που εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ευρώπη έχει ήδη υποστεί μείωση κατά 30% και στη συνέχεια κατά 40%, με αποτέλεσμα οι παραγωγοί να κινδυνεύουν να χάσουν σημαντικά κονδύλια. Τόνισε ότι οι Κύπριοι αγρότες δεν έχουν την πολυτέλεια να στερηθούν ούτε αυτά τα «ψίχουλα», όπως τα χαρακτήρισε, που λαμβάνουν μέσω των επιδοτήσεων του ΚΟΑΠ, καθώς αποτελούν βασικό στήριγμα για τη βιωσιμότητα των καλλιεργειών.

Ο κ. Κάρυος υπογράμμισε ότι τα 20–25 ευρώ ανά δεκάριο που δίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΚΟΑΠ είναι απαραίτητα, τόσο για να παραμένει «πράσινη» η Κύπρος όταν υπάρχουν βροχοπτώσεις, όσο και για να μπορέσουν να επιβιώσουν οι πατατοπαραγωγοί, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα υψηλό κόστος παραγωγής.

Παράλληλα, εξέφρασε προβληματισμό για τις συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο που αφορούν συμφωνίες στήριξης της Ουκρανίας με εξοπλισμούς, επισημαίνοντας ότι δεν πρέπει να θυσιαστεί ο πρωτογενής τομέας των κρατών-μελών για αυτόν τον σκοπό. «Δεν μπορεί να χαθεί η αγροτική παραγωγή των χωρών για να στηριχτεί η Ουκρανία, ας βρουν άλλους τρόπους να στηρίξουν την Ουκρανία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις πρόσθετες δυσκολίες, σημείωσε ότι οι πατατοπαραγωγοί έχουν πληγεί και από την ξηρασία, καθώς και από ζητήματα που σχετίζονται με την αντιχαλαζική και αντιβροχική προστασία, τονίζοντας ότι για το 2025 δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα ή ουσιαστική ενημέρωση για το τι μέλλει γενέσθαι, ενώ για το 2026 έχει δοθεί κάποια περιορισμένη στήριξη.

Ο κ. Κάρυος προειδοποίησε ότι, αν συνεχιστεί αυτή η πορεία, ο πρωτογενής τομέας στην Κύπρο κινδυνεύει με εξαφάνιση. Τόνισε ότι το κράτος πρέπει να αντιληφθεί τη σημασία της διατήρησής του και να μην εστιάζει μόνο στο κόστος μερικών εκατομμυρίων ευρώ που απαιτούνται για τη στήριξή του.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι η πατατοκαλλιέργεια εξάγει περίπου το 80% της παραγωγής της, φέρνοντας σημαντικά έσοδα στην κυπριακή οικονομία. Σε περίπτωση κατάρρευσης του τομέα, όπως είπε, δεν θα χαθούν μόνο αυτά τα έσοδα, αλλά και οι καταναλωτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με υψηλές τιμές, καθώς θα εξαρτώνται από εισαγόμενες πατάτες. Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι κάτι αντίστοιχο συνέβη την περασμένη χρονιά, όταν λόγω έλλειψης σε όλη την Ευρώπη οι τιμές εκτοξεύθηκαν.

Κλείνοντας, ο κ. Κάρυος επανέλαβε ότι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα για την οικονομία, την αυτάρκεια και τον καταναλωτή.

