Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης ψαρά από την επαρχία Χατάι της Τουρκίας, καθώς η σορός του εντοπίστηκε 12 ημέρες μετά στις ακτές της Κύπρου.

Πρόκειται για τον Ρεφίκ Σαχιλόγλουλαρί (57), κάτοικο της περιοχής Σαμαντάγ, ο οποίος στις 2 Δεκεμβρίου είχε αποπλεύσει νωρίς το πρωί με το σκάφος του από την παραλία Τσεβλίκ στην κοινότητα Καπισούγιου, προκειμένου να ψαρέψει στη Μεσόγειο.

Λίγες ώρες αργότερα, το σκάφος του εντοπίστηκε άδειο από άλλο ψαρά, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα τη Διοίκηση Ακτοφυλακής. Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από δυνάμεις της Ακτοφυλακής και της AFAD, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

Μετά από 12 ημέρες ερευνών, η σορός του αγνοούμενου ψαρά εντοπίστηκε στην περιοχή Καρσιάκα της Κερύνειας, στα κατεχόμενα της Κύπρου. Ακολούθησε διαδικασία ταυτοποίησης, ενώ οι αρμόδιες αρχές ενημέρωσαν την οικογένειά του.



