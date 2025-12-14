Σοβαρές ανησυχίες για την κλιμάκωση της νεανικής βίας και για τον περιορισμένο αριθμό αστυνομικών του σώματος της Αστυνομίας εξέφρασε ο Νίκος Λοιζίδης, καλεσμένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σίγμα «Τομές στα Γεγονότα».

«Ήταν ενέδρα – μόλις που γλίτωσαν από τον θάνατο»

Ο κ. Λοιζίδης περιέγραψε εικόνες ακραίας βίας, κάνοντας λόγο για οργανωμένες επιθέσεις εναντίον αστυνομικών με μολότοφ, φωτοβολίδες, κροτίδες και πέτρες, στις οποίες πρωταγωνιστούσαν ανήλικοι, πολλές φορές με καλυμμένα τα πρόσωπά τους.

Όπως ανέφερε, σε ένα χαρακτηριστικό επεισόδιο περίπου δέκα κουκουλοφόροι έστησαν ενέδρα σε διμελής περιπολικό. Αφού άναψαν φωτιά, περίμεναν το όχημα να σταθμεύσει και στη συνέχεια επιτέθηκαν με πυροτεχνήματα, μολότοφ και πέτρες. «Οι συνάδελφοι μόλις που γλίτωσαν από τον θάνατο», είπε χαρακτηριστικά.

Από τα επεισόδια που ανέφερε ο καλεσμένος υπήρξε ελαφρά τραυματισμός αστυνομικού, ενώ τρία περιπολικά υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

«Δεν είναι έθιμο – είναι εγκληματικές πράξεις»

Ο Νίκος Λοιζίδης αναφέρθηκε και σε πρακτικές που παρουσιάζονται ως «έθιμα», όπως οι λαμπρατζιές, τονίζοντας ότι πίσω από αυτές κρύβονται σοβαροί κίνδυνοι για τη δημόσια ασφάλεια.

«Όταν ζητούμε νομοθεσίες, δεν το κάνουμε επειδή θέλουμε να πηγαίνουμε στα επεισόδια. Το κάνουμε για να υπάρχει πρόληψη», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η ανοχή σε τέτοιες πρακτικές οδηγεί σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις.

«Μιλάμε για ανήλικη εγκληματικότητα, όχι απλή παραβατικότητα»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις ποινικές διαστάσεις των πράξεων ανηλίκων, κάνοντας λόγο για σοβαρές κατηγορίες όπως συνωμοσία για διάπραξη κακουργήματος, κατοχή εκρηκτικών υλών, κατοχή επιθετικών όπλων, οχλαγωγία και επιθέσεις εναντίον αστυνομικών.

«Από εδώ ξεκινούν όλα. Γι’ αυτό βλέπουμε μετά από λίγα χρόνια εικοσάχρονους να εμπλέκονται σε δολοφονίες και οργανωμένο έγκλημα», τόνισε.

Ευθύνη γονέων και ποινικοποίηση

Σε ερώτηση για την ποινικοποίηση και την ευθύνη των γονέων, ο κ. Λοιζίδης ήταν ξεκάθαρος: «Βεβαίως και επιμένουμε».

Ανέφερε το παράδειγμα της Ελλάδας, όπου εφαρμόζεται αυστηρή νομοθεσία για την παραμέληση ανηλίκων, σημειώνοντας ότι καθημερινά συλλαμβάνονται γονείς για σοβαρά ποινικά αδικήματα που διέπραξαν τα παιδιά τους. «Η κοινωνία δεν σε υποχρεώνει να είσαι σωστός γονιός. Μια νομοθεσία μπορεί να το κάνει», είπε χαρακτηριστικά.

Εξαντλημένοι αστυνομικοί και έλλειψη υπερωριακών αστυνομικών

Ο Νίκος Λοιζίδης περιέγραψε μια αστυνομία στα όρια της αντοχής. Όπως ανέφερε, για συγκεκριμένα κρίσιμα βράδια κόπηκαν άδειες και ρεπό, με το σύνολο του προσωπικού να βρίσκεται σε υπηρεσία, χωρίς όμως να υπάρχουν επαρκή κονδύλια για υπερωριακή απασχόληση.

«Οι συνάδελφοι στην πρώτη γραμμή έχουν εξαντληθεί ψυχολογικά και σωματικά. Η κατάσταση είναι κρίσιμη», ανέφερε υπογραμμίζοντας ότι η δημόσια τάξη δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς επαρκή χρηματοδότηση.

«Δεν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε δακρυγόνα»

Αναφερόμενος στους επιχειρησιακούς περιορισμούς, τόνισε ότι σε κατοικημένες περιοχές δεν ήταν δυνατή η χρήση δακρυγόνων, καθώς κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα τόσο στους πολίτες όσο και στην οδική ασφάλεια.

Παράλληλα, σημείωσε την έλλειψη κατάλληλου εξοπλισμού, όπως χειροβομβίδες κρότου-λάμψης, που χρησιμοποιούνται σε άλλες χώρες για την επιβολή της τάξης.

«Η αστυνομία και η δημόσια τάξη δεν σηκώνουν τσιγκουνιές»

Ο κ. Λοιζίδης έθεσε και ζήτημα προτεραιοτήτων στον προϋπολογισμό, αναφέροντας ότι η Αστυνομία δαπανά ετησίως μεγάλα ποσά για την εταιρεία φωτοεπισήμανσης, ενώ με τα ίδια χρήματα θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν επιπλέον περιπολίες σε κάθε επαρχία.

«Η αστυνομία και η δημόσια τάξη δεν σηκώνουν τσιγκουνιές», είπε, καλώντας την Πολιτεία να επενδύσει ουσιαστικά στην ασφάλεια των πολιτών.

Μήνυμα προς τον νέο Υπουργό Δικαιοσύνης

Τέλος, αναφέρθηκε στον νέο Υπουργό Δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι από την πρώτη ημέρα του διορισμού του είχε σταλεί επιστολή με συγκεκριμένες προτάσεις.

«Ο συνδικαλισμός των αστυνομικών είναι συνδικαλισμός δημοσίου συμφέροντος. Είμαστε έτοιμοι να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι και να καταθέσουμε γραπτώς τις λύσεις που απαιτούνται, για τη δημόσια τάξη και τον Κύπριο πολίτη», κατέληξε.