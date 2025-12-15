Στο Πρωτοσέλιδο μίλησε ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Βύρων Βύρωνος, σχετικά με τα επεισόδια εναντίον Αστυνομικών, αφιερωμένα στην ημερομηνία 13/12.

Αρχικά ανέφερε ότι «Είχαμε λάβει έγκαιρα μέτρα, προκειμένου να μην επεκταθούν περαιτέρω τα επεισόδια. Είχαμε, περιστατικά σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα. Συνελήφθησαν επτά άτομα, οι πέντε είναι από Λεμεσό. Οι άλλοι 2 από τη Λάρνακα, συνελήφθησαν και για την κατοχή ναρκωτικών.

Αδιαμφισβήτητα είναι οργανωμένη κατάσταση από χούλιγκαν για να βγάζουν τον θυμό τους, με επίθεση εναντίον της Αστυνομίας. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ανήλικους κουκουλοφόρους, είναι δύσκολο το περιβάλλον». Είπε καταληκτικά.



O συμβολισμός πίσω από ACAB



Ο συνδυασμός «ACAB» παραπέμπει στο γνωστό ακρωνύμιο ACAB (All Cops Are Bastards), ένα σύνθημα με έντονο αντι-αστυνομικό χαρακτήρα, το οποίο έχει τις ρίζες του σε υποκουλτούρες διαμαρτυρίας, ακραία πολιτικά ρεύματα και ομάδες που εκφράζουν εχθρότητα προς τις δυνάμεις ασφαλεία επιβολής του νόμου.

Το 13/12 συνδέεται άμεσα με τον αριθμητικό κώδικα 1312, όπου κάθε ψηφίο αντιστοιχεί στη θέση των γραμμάτων A-C-A-B στο αγγλικό αλφάβητο (1-3-1-2). Με τα χρόνια, η ημερομηνία 13 Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί άτυπα σε ορισμένους κύκλους ως «ACAB Day» ή ακόμη και ως «νύχτα ταραχών», δηλαδή νύχτα πρόκλησης επεισοδίων ή συμβολικών ενεργειών κατά της αστυνομίας.

Σε διάφορες χώρες, η ημέρα αυτή συνοδεύεται από:

συνθήματα και graffiti με το 1312 ή ACAB,

αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα,

μεμονωμένα επεισόδια βίας ή βανδαλισμών,

αυξημένη επαγρύπνηση των αρχών, ειδικά σε αστικά κέντρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το φαινόμενο δεν έχει επίσημο χαρακτήρα, δεν συνδέεται με θεσμικές κινητοποιήσεις και δεν εκπροσωπεί το σύνολο κοινωνικών ή πολιτικών κινημάτων. Πρόκειται για συμβολική ημερομηνία που χρησιμοποιείται κυρίως από μικρές, συχνά περιθωριακές ομάδες, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης κουλτούρας αντιπαράθεσης με την κρατική εξουσία.

Για τις αρχές και τα ΜΜΕ, το 13/12 αντιμετωπίζεται κυρίως ως ημερομηνία προληπτικής επιφυλακής, λόγω της πιθανότητας στοχευμένων ενεργειών ή προβοκατόρικων μηνυμάτων, ιδιαίτερα στο διαδίκτυο.