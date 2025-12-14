Με ανακοίνωση που εξέδωσε η Gallery στην οποία θα εκθέτονταν οι Πίνακες του γνωστού ζωγράφου Γιώργου Γαβριήλ, οι οποίοι έγιναν για άλλη μια φορά αιτία να ξεσπάσουν σοβαρές αντιδράσεις, αναφέρει ότι η έκθεση δεν θα πραγματοποιηθεί, καθώς αποφασίστηκε από εκ μέρους της να ματαιωθεί.



Σημαντικό σημείο στην ανακοίνωση είναι ότι «σε καμιά περίπτωση υπήρξε πρόθεση από πλευράς της Blue Iris Gallery να προσβάλει ή να δείξει ασέβεια προς την θρησκεία μας».



Η ανακοίνωση της «Blue Iris Gallery»



«Η Blue Iris Gallery αντιλαμβανόμενη ότι η εκθεση “Antisystemic Art” έχει προκαλέσει την αντίθεση μερίδας της κοινωνίας, αποφάσισε την ματαίωση της.



Σε καμιά περίπτωση υπήρξε πρόθεση από πλευράς της Blue Iris Gallery να προσβάλει ή να δείξει ασέβεια προς την θρησκεία μας.



Απο της ιδρύσεως της η Blue Iris Gallery που έχει ταξει ως σκοπό της την προαγωγή της Τέχνης και του Πολιτισμού ουδόλως επιθυμεί να καταστεί αγωγός περαιτερω αναταραχής».



