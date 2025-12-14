«Αστείο» με τη θυσία του 19χρονου ήρωα της ΕΟΚΑ, Ευαγόρα Παλληκαρίδη, που απαγχονίστηκε από τους Βρετανούς αποικιοκράτες, επέλεξαν να κάνουν ορισμένοι που παρουσιάζονται ως καλλιτέχνες, με σκοπό να προκαλέσουν αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο προσπάθειας προώθησης και διαφήμισης επερχόμενων παραστάσεων stand-up comedy με τίτλο «The Dogs Are Back. Reloaded», ένας εκ των συμμετεχόντων, ο Χριστόδουλος Δημητρίου, επέλεξε να αναδημοσιεύσει παλαιότερα αποσπάσματα από τις παραστάσεις του.

Σε ανάρτηση που περιλαμβάνει σχετικό βίντεο με τίτλο «Εθνικιστικό μίσος και φλώροι του English School», επιχειρεί να διακωμωδήσει τον τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψή του, οι Ελληνοκύπριοι αντιλαμβάνονται τους Τουρκοκύπριους.

Αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε, ωστόσο, το γεγονός ότι στην αρχή του αποσπάσματος ο ίδιος επιλέγει να κάνει «αστείο» με τη θυσία του Ευαγόρα Παλληκαρίδη, ο οποίος απαγχονίστηκε σε ηλικία 19 ετών από τις βρετανικές αποικιακές αρχές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω πόσοι από εσάς διαβάσατε τη βιογραφία του Ευαγόρα Παλληκαρίδη. Εν τζιαι εν μεγάλη…».

Μέρος του κοινού ακούγεται, μάλιστα, να ξεσπά σε γέλια. Δείτε το σχετικό απόσπασμα.



Ολόκληρη χθεσινή ανάρτησή 13/12/25 στο Χ





Η απάντηση του Χριστόδουλου Δημητρίου





Το λοιπόν, επειδή επολλύναν απότομα οι ψόφοι και τα άλλα ωραία που την ώρα που το εβάλαν τα ελαμίτικα.

Το να κόψεις 5 δευτερόλεπτα κομμάτι που μια 3λεπτη ιστορία που εδιακωμωδούσε το πως εβλέπαν το εθνικό μας πρόβλημα μωρά που πρώτη φορά ήρταν σε επαφή με τουρκοκύπριους, για να δείξεις πόσο πατριώτης είσαι επειδή εν έσιης άλλη τακτική που την μισαλλοδοξία εν αναμενώμενο.

Ο πιο μετριοπαθής πολιτικά κόσμος όμως έπρεπε να μπορεί να δει τα πιο πάνω όμως με θέση πιάνει πολιτικά η ιστορία, με διακωμωδίζει θυσίες ηρώων με τίποτε . Ούτε μάχη για την ελευθερία του λόγου και τα όρια της τέχνης ´ ένει, σόρρυ που το χαλώ τζε της άλλης πλευράς.

Αν ακούεις ιστορία που σου λαλεί ‘εδιαβάσαμε ότι τους εδέραν στο ξύλο, εθέλαμε τζεμείς,αλλά στα μαθηματικά’ τζε ο νους σου εν να στέλεις μηνύματα για ψόφους, το τελευταίο σου πρόβλημα εν ένα βίντεο

Το να κόψεις 5 δευτερόλεπτα κομμάτι που μια 3λεπτη ιστορία που εδιακωμωδούσε το πως εβλέπαν το εθνικό μας πρόβλημα μωρά που πρώτη φορά ήρταν σε επαφή με τουρκοκύπριους, για να





