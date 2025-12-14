Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας 16χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε χθες βράδυ σε οδική σύγκρουση στην επαρχία Αμμοχώστου.

Η οδική σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στις 10:30 χθες το βράδυ, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο που οδηγούσε 17χρονος, με συνεπιβάτες ακόμη δύο νεαρά πρόσωπα ηλικίας 17 και 16 ετών, στον δρόμο Λιοπετρίου – Αυγόρου, με κατεύθυνση το Αυγόρου, παρεξέκλινε της πορείας του, προσέκρουσε σε πάσσαλο της Αρχής Ηλεκτρισμου και στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε σε παρακείμενο χωράφι.

Και οι τρεις επιβαίνοντες του οχήματος τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου οι δύο 17χρονοι, αφού έτυχαν των πρώτων βοηθειών, έλαβαν εξιτήριο.

Ο 16χρονος υπέστη διάφορα κατάγματα και λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Ξυλοφάγου συνεχίζει τις εξετάσεις.