Στόχος είναι η στήριξη των μικρών επιχειρήσεων του τόπου μας, δήλωσε σήμερα η Πρώτη Κυρία Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη, μιλώντας στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Προεδρικό Μέγαρο, που διοργανώνεται το Σαββατοκύριακο, σημειώνοντας ότι «σιγά σιγά και αυτή η πρωτοβουλία γίνεται θεσμός».

Είπε ότι είναι η τρίτη χρονιά που πραγματοποιείται αυτή η εκδήλωση στο Προεδρικό και πρόσθεσε ότι «η δική μας φιλοσοφία ήταν το Προεδρικό Μέγαρο και τα εμβληματικά κτήρια της προεδρίας να ανοίγουν τους κήπους και τον περιβάλλοντα χώρο για τον κόσμο σε δράσεις που έχουν διάφορους σκοπούς με πρώτο σκοπό να στηρίξουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας».

Η Πρώτη Κυρία ανάφερε ακόμα ότι φέτος στην εκδήλωση συμμετέχουν περίπου εκατό συμμετέχοντες, σημειώνοντας ότι «τους στηρίζουμε, προβάλλουμε τα προϊόντα τους και καλούμε τον κόσμο να έρθει για τις χριστουγεννιάτικες αγορές του».

«Κάθε δράση έχει και ευεργετική προσφορά» είπε, ενώ πρόσθεσε ότι, μέρος των εσόδων των πωλήσεων θα δοθούν την Σχολή Κωφών στη Λευκωσία, στην οποία η εκάστοτε Πρώτη Κυρία είναι Πρόεδρος του διοικητικού Συμβουλίου.

Ευχαρίστησε τέλος το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και το Υφυπουργείο Τουρισμού και τους λειτουργούς που εργάστηκαν για την διοργάνωση της εκδήλωσης.

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό, φιλοξενείται στο υπαίθριο θεατράκι και τον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο του Προεδρικού Μεγάρου και οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γευτούν παραδοσιακά κυπριακά εδέσματα, καθώς και να περιηγηθούν σε πολυάριθμα περίπτερα με χειροποίητα προϊόντα και δημιουργίες από ολόκληρη την Κύπρο, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΤΠ.

Παράλληλα διοργανώνεται ένα πλούσιο και πολυδιάστατο πρόγραμμα εκδηλώσεων, προσφέροντας μοναδικές στιγμές χαράς και ψυχαγωγίας για μικρούς και μεγάλους και μεταξύ άλλων, οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν σε πρώτη προβολή τη χριστουγεννιάτικη ταινία «Πώς να γίνεις πλούσιος τα Χριστούγεννα», παραγωγής του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, να απολαύσουν μουσικά και χορευτικά δρώμενα, καθώς και να συμμετάσχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες.

Η εκδήλωση αποτελεί πρωτοβουλία της Πρώτης Κυρίας και πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, με στόχο την προώθηση και ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων και δημιουργών, καθώς τη διατήρηση και προβολή της κυπριακής χειροτεχνίας και της τοπικής παραγωγής.

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Προεδρικό Μέγαρο θα παραμείνει ανοικτό σήμερα και αύριο, από τις 11:00 έως τις 19:00.

Υπενθυμίζεται τέλος, ότι το κοινό μπορεί να χρησιμοποιεί τον χώρο στάθμευσης της Αγγλικής Σχολής, από όπου θα παρέχεται δωρεάν μεταφορά με λεωφορεία προς και από το Προεδρικό Μέγαρο. Εναλλακτικά, η πρόσβαση μπορεί να γίνει και με ποδήλατο ή με τα πόδια.





