Αυξημένους ελέγχους και περιπολίες πραγματοποίησε, κατά τη διάρκεια της νύχτας, η ΑΔΕ Λεμεσού, με αφορμή τη λεγόμενη «ημέρα κατά της Αστυνομίας», όπου κυρίως νεαρά άτομα επιδίδονται σε βανδαλισμούς και οχλαγωγία. Καταγράφηκαν τέσσερα περιστατικά ανάμματος μικρών εστιών φωτιάς, που κατασβήστηκαν έγκαιρα.

Σύμφωνα με την ΑΔΕ Λεμεσού, στο πλαίσιο πάταξης της νεανικής παραβατικότητας, εκπονήθηκε σχετικό σχέδιο και λειτούργησε κέντρο κρίσεως, με παρουσία αξιωματικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων. Επιπρόσθετα, σημειώνει, διατέθηκε αντιοχλαγωγική διμοιρία και αυξημένα περίπολα, με τη συμβολή της ΜΜΑΔ.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, μέλη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ανταποκρίθηκαν σε τέσσερα περιστατικά ανάμματος φωτιάς, σε ξύλινα παλέτα και αντικείμενα, στις περιοχές Κολοσσίου, Ερήμης και Κυβίδες, καθώς και στο δημοτικό διαμέρισμα Μέσα Γειτονιάς, χωρίς να δημιουργηθούν οποιαδήποτε άλλα προβλήματα.

Επίσης, ελέγχθηκαν δεκάδες νεαρά πρόσωπα, σε ένα εκ των οποίων εντοπίστηκε μικροποσότητα κάνναβης, με την υπόθεση να αναλαμβάνει η ΥΚΑΝ.



Πηγή: ΚΥΠΕ