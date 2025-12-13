Συναγερμός σήμανε χθες το βράδυ στη Λεμεσό, αφού φωτιά έκανε την παρουσία της στη μέση δρόμου στη Μέσα Γειτονία μπροστά από τοπική εκκλησία, σύμφωνα με ανάρτηση της σελίδας RoadReport.CY.

Σύμφωνα με έναν οδηγό που επικοινώνησε με το RoadReportCY, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 11:40 μ.μ., με τις φλόγες πιθανότατα να ξεκίνησαν από νεαρούς της περιοχής που έκαψαν πολλά ελαστικά στον δρόμο. Η φωτιά παρήγαγε πυκνό καπνό και δημιούργησε μια επικίνδυνη κατάσταση, αναγκάζοντας τα οχήματα να επιβραδύνουν και να κινούνται γύρω από τα φλεγόμενα συντρίμμια. Ευτυχώς, δεν έχουν επιβεβαιωθεί άμεσες ζημιές σε γύρω περιουσιακά στοιχεία.



Δείτε βίντεο από το σημείο της φωτιάς:







Διαβάστε επίσης: Εντοπίστηκε νεκρός νεαρός κρατούμενος στις Κεντρικές Φυλακές