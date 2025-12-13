Τις συνθήκες θανάτου του 23χρονου Abdul Kader Almfalani, από τη Συρία, κατάδικου στις Κεντρικές Φυλακές διερευνά η Αστυνομία.



Γύρω στις 2.15π.μ. σήμερα, η Αστυνομία ενημερώθηκε από το Τμήμα Φυλακών, ότι 23χρονος, κατάδικος εντοπίστηκε στο κελί του χωρίς ζωτικές ενδείξεις. Ο 23χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στη σκηνή μετέβησαν μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας, τα οποία διενήργησαν εξετάσεις και παρέλαβαν τεκμήρια για επιστημονικές εξετάσεις.



Τις Κεντρικές Φυλακές επισκέφθηκε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κ. Κωνσταντίνος Φυτιρής, ο οποίος έτυχε ενημέρωσης για το περιστατικό. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του 23χρονου, αναμένεται να διαπιστωθούν κατά τη νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του.



Να σημειωθεί ότι η νεκροτομή επί της σορού του 23χρονου θα διενεργηθεί στις 15.30 σήμερα από Παπέττα και Ορθοδόξου.



Το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά την υπόθεση.



