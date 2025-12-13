Η Πρεσβεία της Παλαιστίνης στην Κύπρο χαιρετίζει την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για την υιοθέτηση του περιεχομένου της νομικής γνωμοδότησης του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης σχετικά με τις υποχρεώσεις του Ισραήλ, ως δύναμης κατοχής, έναντι των Ηνωμένων Εθνών, των διεθνών οργανισμών και των κρατών στην κατεχόμενη Παλαιστινιακή Επικράτεια, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ.

Σε ανακοίνωσή της, η Πρεσβεία σημειώνει ότι η απόφαση αυτή εγκρίθηκε με ευρεία διεθνή πλειοψηφία, καθώς υποστηρίχθηκε από 139 κράτη, καταψηφίστηκε από 12, ενώ 19 κράτη απείχαν, «γεγονός που αντανακλά μια σαφή και ισχυρή διεθνή συναίνεση υπέρ του διεθνούς δικαίου και της πολυμερούς διεθνούς τάξης», όπως σημειώνει.

«Η εν λόγω απόφαση επαναφέρει στο προσκήνιο το κύρος του διεθνούς δικαίου και τον κεντρικό ρόλο του πολυμερούς συστήματος, απέναντι στις παράνομες πολιτικές και πρακτικές που υπονομεύουν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού», αναφέρει η Πρεσβεία.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η ευρεία αυτή διεθνής στήριξη αποτελεί τη δέουσα και σαφή απάντηση της διεθνούς κοινότητας στις ενέργειες του Ισραήλ κατά της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA), καθώς και κατά άλλων οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών που δραστηριοποιούνται στην κατεχόμενη Παλαιστινιακή Επικράτεια. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πρόσφατη επιθετική πράξη ανύψωσης της σημαίας της δύναμης κατοχής στη θέση της σημαίας των Ηνωμένων Εθνών, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, της Σύμβασης περί Προνομίων και Ασυλιών του ΟΗΕ και της νομικής γνωμοδότησης του Διεθνούς Δικαστηρίου.

«Η απόφαση αυτή συνιστά σημαντικό σταθμό για την ενίσχυση του ρόλου των Ηνωμένων Εθνών στην προστασία του παλαιστινιακού λαού και στη διασφάλιση του σεβασμού των υποχρεώσεων της δύναμης κατοχής, ιδίως όσον αφορά το άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων, την κάλυψη των βασικών αναγκών του άμαχου πληθυσμού, την άρση όλων των μέτρων που παρεμποδίζουν το έργο των υπηρεσιών του ΟΗΕ και των διεθνών οργανισμών, ιδιαίτερα στη Λωρίδα της Γάζας, και τον τερματισμό της λιμοκτονίας», συνεχίζει η Πρεσβεία, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη προς τα κράτη που στήριξαν την απόφαση.

Επιπλέον, σημειώνει ότι η ουσιαστική αξία της απόφασης έγκειται στην άμεση και πλήρη εφαρμογή της και στην ανάληψη των νομικών και ηθικών ευθυνών της διεθνούς κοινότητας.

«Καλούμε όλα τα κράτη-μέλη, καθώς και τους περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς, να υποστηρίξουν ενεργά τις προσπάθειες για την εφαρμογή της απόφασης, να λάβουν τα αναγκαία πολιτικά και νομικά μέτρα για τη διασφάλιση της λογοδοσίας και την αποτροπή της ατιμωρησίας, να ενισχύσουν τον ρόλο της UNRWA και των Ηνωμένων Εθνών στην προστασία του παλαιστινιακού λαού και να συμβάλουν στον τερματισμό της ισραηλινής κατοχής και στην επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, βασισμένης στο διεθνές δίκαιο και στις αποφάσεις της διεθνούς νομιμότητας», σημειώνει καταληκτικά.



Πηγή: ΚΥΠΕ