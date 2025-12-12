Στους δρόμους βγαίνουν και οι Κύπριοι αγρότες, συμμετέχοντας στην πανευρωπαϊκή κινητοποίηση ενάντια στη νέα αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συμμετέχουν στην πανευρωπαϊκή κινητοποίηση οι Κύπριοι αγρότες και βγαίνουν στους δρόμους στις 18 Δεκεμβρίου για να διαμαρτυρηθούν για την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Η κεντρική κινητοποίηση θα είναι στις Βρυξέλλες αλλά θα γίνουν διαμαρτυρίες και σε άλλα κράτη μέλη. Στην Κύπρο έξω από το προεδρικό και το σπίτι της Ευρώπης.

Η νέα αρχιτεκτονική, δεν είναι αρχιτεκτονική αλλά μια πολιτική που θα καταρρεύσει τον πρωτογενή τομέα

Την ίδια ώρα ετοιμάζονται για περαιτέρω κινητοποιήσεις για προβλήματα των Κυπρίων αγροτών.

Οι πατατοπαραγωγοί ζητούν, κατά την κινητοποίηση της Πέμπτης, να στείλουν μήνυμα προς την κυβέρνηση για όλα τα προβλήματα των αγροτών και η διαμαρτυρία να μην περιοριστεί μόνο στην Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Το μειωμένο εισόδημα και το αυξημένο κόστος του πρωτογενή τομέα το οποίο λόγω ανομβρίας και ξηρασίας πήγε στα ύψη

Όταν μας λένε ότι θα στηριχθούμε…είναι λόγια προς το παρόν του αέρα, πρέπει να γίνουν έργα, πράξεις». Είπε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης Πατατοπαραγωγών Ανδρέας Κάρυος.

Καλούν την κυβέρνηση να στηρίξει έμπρακτα τον πρωτογενή τομέα.

