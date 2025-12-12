Eντείνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Βόρειας Ελλάδας με ένα μεγάλο συλλαλητήριο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και στόχο τον τετράωρο συμβολικό αποκλεισμό με την παρουσία της αστυνομίας έξω από την κεντρική πύλη του λιμανιού να είναι έντονη.

Οι αγρότες κινήθηκαν μαζικά από τα Μάλγαρα προς το λιμάνι της Θεσσαλονίκης στο οποίο μπήκαν με φέρετρα πάνω στα τρακτέρ τους. Οι αγρότες είναι συγκεντρωμένοι στην είσοδο του λιμανιού μπροστά από τα ΜΑΤ.

Aγρότες από το μπλόκο της Χαλκηδόνας ξεκίνησαν με τα τρακτέρ τους προς τα διόδια των Ν. Μαλγάρων, όπου συναντήθηκαν με συναδέλφους τους για να συνεχίσουν όλοι μαζί, σε μηχανοκίνητη πορεία, προς το λιμάνι. Αντίστοιχη πορεία τρακτέρ ξεκίνησε και από το μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια», με πομπή από τη Μουδανίων προς την Κωνσταντίνου Καραμανλή και στη συνέχεια στο λιμάνι.

Αγρότες από άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας θα φτάσουν στη Θεσσαλονίκη με πούλμαν.

Πηγή: ΕΡΤ, Πρώτο Θέμα