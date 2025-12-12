Πληροφορίες για τη διεξαγωγή των εγγραφών/μετεγγραφών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για τη σχολική χρονιά 2026-2027 έδωσε στη δημοσιότητα την Παρασκευή το Υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, οι εγγραφές στα Δημόσια Νηπιαγωγεία θα διεξαχθούν από τις 12 μέχρι και τις 16 Ιανουαρίου 2026.

Σημειώνεται ότι νέα περίοδος εγγραφών δεν θα υπάρξει, εκτός για μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι/ες για εύλογη αιτία δεν ήταν δυνατόν να εγγραφούν την πιο πάνω χρονική περίοδο, ενώ σε κανένα σχολείο δεν θα εγκρίνονται επιπλέον τμήματα από αυτά που προκύπτουν από τις εγγραφές Ιανουαρίου, συνεπώς, όσοι γονείς/κηδεμόνες δεν εγγράψουν τα παιδιά τους την περίοδο των εγγραφών, θα υποχρεώνονται να τα εγγράψουν στο πλησιέστερο σχολείο της περιοχής τους, στο οποίο θα υπάρχουν κενές θέσεις.

Αντίστοιχα, οι αιτήσεις για μετεγγραφή των μαθητών/ριών υποχρεωτικής ηλικίας θα υποβληθούν την ίδια περίοδο από τις 12 μέχρι και τις 16 Ιανουαρίου 2026, ενώ διευκρινίζεται ότι, αιτήσεις για εγγραφή/μετεγγραφή στα οικεία Ε.Γ.Π. υποβάλλονται μόνο από γονείς/κηδεμόνες παιδιών υποχρεωτικής προδημοτικής ηλικίας (44/12 - 6 χρονών) και όχι από γονείς/κηδεμόνες μικρότερων παιδιών.

Σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής/ μετεγγραφής, αναφέρεται ότι μαθητές/μαθήτριες που ήδη φοιτούν στο σχολείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας και θα εγγραφούν για τη σχολική χρονιά 2026-2027 στην Προδημοτική τάξη (δηλαδή παιδιά με ημερ. γέννησης 01/09/2020-31/08/2021) ή στην Υποχρεωτική Προδημοτική (δηλαδή παιδιά με ημερ. γέννησης 01/09/2021 - 30/04/2022).

Αντίστοιχα, μαθητές/μαθήτριες που δεν φοιτούν σε δημόσιο σχολείο ή δεν φοιτούν στο σχολείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας και θα εγγραφούν, για τη σχολική χρονιά 2026-2027 στην Προδημοτική τάξη (δηλαδή παιδιά με ημερ. γέννησης 01/09/2020 - 31/08/2021) ή στην Υποχρεωτική Προδημοτική (δηλαδή παιδιά με ημερ. γέννησης 01/09/2021 - 30/04/2022).

Σημειώνεται ότι δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά, οποιασδήποτε εθνικότητας, που διαμένουν στην Κύπρο, ανεξάρτητα από τη νόμιμη ή μη παραμονή των γονέων/κηδεμόνων τους στο νησί.

Ειδικότερα, δεκτά για εγγραφή στην Προδημοτική τάξη είναι τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2021, για εγγραφή στην Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση είναι τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι και την 30η Απριλίου 2022, ενώ αιτήσεις εγγραφών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία μπορούν να υποβάλουν σε έντυπη μορφή (Έντυπο ΥΠΑΝ ΔΔΕ 30) και παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Μαΐου 2022 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2023.

Επιπλέον, το Υπουργείο αναφέρει ότι θα εφαρμόσει φέτος το ηλεκτρονικό σύστημα eΔΕΑ (edea.schools.ac.cy), για τις εγγραφές/μετεγγραφές όλων των μαθητών/ριών στα δημόσια Δημοτικά Σχολεία.

Ειδικότερα, σημειώνεται ότι για να είναι εφικτή η εγγραφή των μαθητών/ριών που θα φοιτήσουν τη σχολική χρονιά 2026-2027 σε οποιαδήποτε τάξη του Δημοτικού Σχολείου, οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2025, αν δεν το έχουν ήδη πράξει, να δημιουργήσουν λογαριασμό στο CY Login και, στη συνέχεια, στο ηλεκτρονικό σύστημα eΔΕΑ να δημιουργήσουν το προφίλ τους καθώς και το προφίλ του παιδιού τους.

Προστίθεται ότι οι εγγραφές, για τη σχολική χρονιά 2026-2027 στα δημόσια Δημοτικά Σχολεία, θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά από τις 5 μέχρι και τις 19 Ιανουαρίου 2026, συνεχίζει το Υπουργείο, προσθέτοντας νέα περίοδος εγγραφών δεν θα υπάρξει, εκτός για μαθητές/μαθήτριες οι οποίοι/ες για εύλογη αιτία δεν ήταν δυνατόν να εγγραφούν την πιο πάνω χρονική περίοδο.

Συμπληρώνεται ότι σε κανένα σχολείο δεν θα εγκρίνονται επιπλέον τμήματα από αυτά που προκύπτουν από τις εγγραφές Ιανουαρίου, ως εκ τούτου, όσοι γονείς/κηδεμόνες δεν εγγράψουν τα παιδιά τους την περίοδο των εγγραφών, θα υποχρεώνονται να τα εγγράψουν στο πλησιέστερο σχολείο της περιοχής τους, στο οποίο θα υπάρχουν κενές θέσεις.

Οι αιτήσεις για μετεγγραφή των μαθητών/ριών όλων των τάξεων Δημοτικού πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά από τις 26 μέχρι και τις 30 Ιανουαρίου 2026.

Όσοι γονείς/ κηδεμόνες δεν διαθέτουν CY Login, μπορούν να ακολουθήσουν τη σχετική διαδικασία που περιγράφεται στους συνδέσμους https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/register/start-individual-registration και https://youtu.be/enHBKHGLQyo

Γονείς/Κηδεμόνες που θα αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα με την εγγραφή/ σύνδεσή τους στο CY Login μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected], καταλήγει το Υπουργείο.



