Θεμελιώνουμε ένα σχολείο που δίνει σε κάθε παιδί ίσες ευκαιρίες, παράγει την χαρά της μάθησης, ανέφερε την Παρασκευή η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου, στην τελετή κατάθεσης θεμέλιου λίθου της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Αντωνίου, στη Λευκωσία.

«Η επένδυση στο σχολείο αυτό (του Αγίου Αντωνίου) δεν είναι μεμονωμένη πράξη. Εντάσσεται σε μια ευρύτερη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που υλοποιούμε για να αλλάξει η καθημερινότητα των παιδιών και των εκπαιδευτικών σε κάθε σχολική μονάδα της χώρας», ανέφερε. «Η αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών, η ενίσχυση της ποιότητας της διδασκαλίας, η ψηφιακή μετάβαση, οι σύγχρονες δεξιότητες, η συμπεριληπτική εκπαίδευση, η ασφάλεια στα σχολεία – όλα αποτελούν κομμάτια ενός ενιαίου σχεδίου που υλοποιείται βήμα προς βήμα», τόνισε.

«Γιατί το νέο σχολείο δεν είναι μια θεωρητική εξαγγελία. Είναι τα έργα που βλέπουμε σήμερα, είναι οι αλλαγές που εφαρμόζονται, είναι η καθημερινότητα που βελτιώνουμε με συνέπεια και μεθοδικότητα», επεσήμανε η Υπουργός Παιδείας.

Απευθυνόμενη προς τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου, η Αθηνά Μιχαηλίδου είπε ότι «κάθε σχολείο που αναβαθμίζεται, κάθε σχολική αυλή που γίνεται πιο όμορφη, κάθε αίθουσα που γίνεται πιο φωτεινή, είναι μια επένδυση σε εσάς, για να μπορείτε να ονειρεύεστε, να δημιουργείτε, να πειραματίζεστε και να αποκτάτε τις δεξιότητες του αύριο».

«Θέλουμε ένα σχολείο που να καλλιεργεί τη φαντασία και τη γνώση, αλλά και τον σεβασμό, την ευθύνη, τη δημοκρατική συνείδηση και τη δύναμη να διεκδικείτε ένα καλύτερο μέλλον. Ένα σχολείο που διαμορφώνει πολίτες με κριτική σκέψη, κοινωνική ευαισθησία, αντίληψη της ιστορίας και προσήλωση στην επανένωση και απελευθέρωση της Κύπρου, αλλά και την επικράτηση της ειρήνης στον κόσμο», υπογράμμισε.

«Η σημερινή τελετή», συνέχισε, «είναι ταυτόχρονα και μια στιγμή τιμής προς τους ευεργέτες του σχολείου, τους οποίους η προσφορά άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία και την πορεία του Δημοτικού Αγίου Αντωνίου. Αυτούς που πίστεψαν στην εκπαίδευση ως καταλύτη προόδου», ανέφερε η Υπουργός Παιδείας.

«Εμείς συνεχίζουμε αυτό το έργο, θεμελιώνοντας ένα σχολείο που δίνει σε κάθε παιδί ίσες ευκαιρίες, παράγει την χαρά της μάθησης και παρέχει υποστήριξη και χώρο να ανακαλύψει τα ταλέντα του. Ένα σχολείο που δεν αναπαράγει ανισότητες αλλά απελευθερώνει δυνατότητες», σημείωσε.



Πηγή: ΚΥΠΕ