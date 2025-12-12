Η πορεία διεκδίκησης του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2030 ανέδειξε τον πολιτισμό ως μέρος της ζωής της Λεμεσού, αναφέρουν ο Δήμαρχος Λεμεσού, ο Πρόεδρος και η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Οργανισμού «Λεμεσός 2030», συγχαίροντας τη Λάρνακα για την εξασφάλιση του τίτλου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο Δήμαρχος Λεμεσού, Γιάννης Αρμεύτης, δήλωσε ότι η επιτυχία της Λάρνακας είναι επιτυχία της Κύπρου και όλοι είναι περήφανοι γι αυτό, εκφράζοντας την ετοιμότητα της Λεμεσού για συνεργασία «όπου αυτό μπορεί να ωφελήσει τον πολιτισμό και τον τόπο μας γενικότερα».

«Θερμά συγχαρητήρια και στη δική μας ομάδα, για τη μεγάλη προσπάθεια που καταβλήθηκε όλους αυτούς τους μήνες», είπε και ευχαρίστησε τον Διοικητικό Συμβούλιο και όλη την ομάδα του οργανισμού «Λεμεσός 2030» που «εργάστηκαν με επαγγελματισμό, συνέπεια και σοβαρότητα σε κάθε στάδιο αυτής της πορείας».

Η διαδικασία διεκδίκησης του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, σημείωσε ο κ. Αρμεύτης, επέτρεψε στη Λεμεσό να αξιολογήσει τις ανάγκες της, να ενισχύσει τον διάλογο με τους φορείς της πόλης και να θέσει πιο ξεκάθαρα τις προτεραιότητές της για τα επόμενα χρόνια.

Υπέδειξε ότι η Λεμεσός προχωρά με όραμα και σχέδιο για μια πόλη για όλους, με έργα και δράσεις που ενισχύουν τον πολιτισμό και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στη Λεμεσό και πως «οι στόχοι που θέσαμε παραμένουν και αποτελούν σταθερή βάση για το μέλλον της πόλης».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΔΣ του οργανισμού «Λεμεσός 2030», Δρ.Ανδρέας Πίττας ανέφερε ότι η πορεία διεκδίκησης του τίτλου υπήρξε μια εμπειρία βαθιάς συλλογικότητας και συμμετοχής, όπου «είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά τι μπορεί να πετύχει η Λεμεσός όταν ενώνει τις δυνάμεις, τις ιδέες και τη δημιουργικότητά της γύρω από ένα κοινό όραμα».

Η πραγματική αξία αυτής της διαδρομής, υπογράμμισε, δεν περιορίζεται στο τελικό αποτέλεσμα, αλλά βρίσκεται σε όσα καλλιεργήθηκαν στην πορεία, όπως συνεργασίες που δημιουργήθηκαν, σχέσεις εμπιστοσύνης που ενισχύθηκαν, τρόποι σκέψης που άλλαξαν και μια νέα προοπτική για το πώς η πόλη μπορεί να εξελίσσεται μέσα από τον πολιτισμό.

«Η Λεμεσός διαθέτει μια ζωντανή, παραγωγική και αστείρευτα δημιουργική κοινωνία. Αυτό το ανθρώπινο κεφάλαιο παραμένει το ισχυρότερο θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορούν να οικοδομηθούν τα επόμενα βήματα», συμπλήρωσε.

Η εμπειρία της διεκδίκησης, υπέδειξε ο κ.Πίττας, υπενθύμισε ότι η πόλη μας μπορεί να προχωρά μπροστά όταν λειτουργεί με συλλογικότητα, συνέπεια και πίστη στις δυνατότητές της, ενώ διαμήνυσε ότι το έργο που έγινε δεν σταματά με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αλλά «συνεχίζουμε με γνώση, ωριμότητα και αίσθημα ευθύνης απέναντι στη Λεμεσό και στους ανθρώπους της».

Εξάλλου, σε δήλωση της, η Καλλιτεχνική Διευθύντρια Ελεάνα Αλεξάνδρου, συνεχάρη την ομάδα του «Λάρνακα 2030» για την κατάκτηση του τίτλου και ευχήθηκε κάθε επιτυχία στην υλοποίηση του οράματος της.

«Ο πολιτισμός μας ενώνει μέσα από τον διάλογο, την ανταλλαγή και την περιέργεια για τον άλλον – και σε αυτό το πεδίο όλες οι πόλεις έχουμε να μάθουμε και να προσφέρουμε από τη δεύτερη Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης στην Κύπρο», είπε η κ. Αλεξάνδρου.

Σημείωσε επίσης ότι «η πορεία διεκδίκησης μας έδωσε την ευκαιρία να εργαστούμε με ένα συγκεντρωμένο και συστηματικό τρόπο, σε μια έκταση που πρώτη φορά εξασκήσαμε, με συνέπεια και αμέτρητες συνεργασίες» και πως «υπήρξε μια διαδικασία συνεχούς ακρόασης, σχεδιασμού και ανταλλαγής, ακούσαμε νέες φωνές, συνθέσαμε διαφορετικές οπτικές και συνδιαμορφώσαμε τις πολιτιστικές προτεραιότητες της πόλης.

Εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι στήριξαν την προσπάθεια του «Λεμεσός 2030», τόνισε πως όσα κτίστηκαν σε αυτή τη διαδρομή, αποτελούν πολύτιμο θεμέλιο για το μέλλον του πολιτισμού της Λεμεσού.



Πηγή: ΚΥΠΕ