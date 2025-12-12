Όλα τα προβλεπόμενα μέτρα και διαδικασίες ασφαλείας εφαρμόζονται απαρέγκλιτα, σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή κανονιστικά πρότυπα, ενώ η διαχειρίστρια εταιρεία διενεργεί συστηματικούς και αυστηρούς ελέγχους με σκοπό τη διασφάλιση της μέγιστης επιχειρησιακής ασφάλειας, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ηermes Airports αναφορικά με την δέσμη αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τα κυπριακά αεροδρόμια.

Σχετικά με τη δέσμη αποφάσεων που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με τα κυπριακά αεροδρόμια, η Hermes Airports διευκρινίζει ότι, το εγχειρίδιο λειτουργίας των αεροδρομίων που βρίσκεται σε ισχύ από το 2006 έχει εναρμονιστεί με όλες τις παρατηρήσεις και τροποποιήσεις που είχαν υποβληθεί και έχει κατατεθεί ενώπιον της αρμόδιας αρχής από τον Σεπτέμβριο του 2024.

«Σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης εντός των αεροδρομίων, η Hermes Airports επισημαίνει ότι, βάσει της Συμφωνίας Παραχώρησης, το κράτος έχει αποφασίσει να διατηρήσει αυτές τις υπηρεσίες υπό την δική του ευθύνη και ως εκ τούτου, η Hermes Airports ως διαχειρίστρια εταιρεία δεν ασκεί οποιονδήποτε έλεγχο στις συγκεκριμένες υπηρεσίες» , προστίθεται.

Καταληκτικά η Hermes Airports αναφέρει ότι οποιαδήποτε δημοσιεύματα ή αναφορές σχετικά με ζητήματα ασφάλειας στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

Πηγή: ΚΥΠΕ