Εργασίες για τη δημιουργία των νέων γραφείων της Βρετανικής Ύπατης Αρμοστείας ξεκίνησαν στη Λευκωσία, στον υφιστάμενο χώρο της αποστολής, με κύριο εργολάβο την κυπριακή εταιρεία Atlas Pantou. Πρόκειται για έργο συνολικού κόστους που ξεπερνά τα €40 εκατομμύρια και αποτελεί το μεγαλύτερο εν εξελίξει έργο στο διπλωματικό χαρτοφυλάκιο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο συγκρότημα ανεγείρεται σε ιστορικό σημείο, το οποίο στο παρελθόν αποτελούσε τμήμα του συγκροτήματος των Κεντρικών Φυλακών. Θα περιλαμβάνει σύγχρονο κτήριο γραφείων, εγκαταστάσεις ασφαλείας καθώς και την επίσημη κατοικία του Ύπατου Αρμοστή, με όλες τις υποδομές να σχεδιάζονται ώστε να είναι πλήρως ουδέτερες ως προς το ανθρακικό αποτύπωμα.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, τα υφιστάμενα κτήρια της Ύπατης Αρμοστείας θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά. Θα δημιουργηθούν προσωρινές είσοδοι και ρυθμίσεις πρόσβασης, ώστε οι παρεχόμενες υπηρεσίες να μην επηρεαστούν.



Ο Ύπατος Αρμοστής του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κυπριακή Δημοκρατία, Μάικλ Τέιθαμ, χαρακτήρισε το έργο «μεγάλη αναβάθμιση», σημειώνοντας ότι αντικατοπτρίζει τη σημασία που αποδίδει το Λονδίνο στη στενή συνεργασία του με την Κυπριακή Δημοκρατία. Όπως ανέφερε, κάθε νέο κτήριο σηματοδοτεί αλλαγή και απομάκρυνση από το παρελθόν, προσθέτοντας ότι η βρετανική πλευρά ανυπομονεί να δει τη νέα Ύπατη Αρμοστεία να παίρνει μορφή και να υποδεχθεί σύντομα Κύπριους φίλους και συνεργάτες.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το νέο αρχηγείο της Βρετανικής Ύπατης Αρμοστείας στη Λευκωσία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2028.