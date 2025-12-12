Η ανεξάρτητη δημοσιογραφική ομάδα Declassified UK παρουσίασε το πρώτο της ντοκιμαντέρ που διερευνά τον βαθμό εμπλοκής του Ηνωμένου Βασιλείου στις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα, ανοίγοντας μια συζήτηση που μέχρι σήμερα αποφεύγεται από τα βρετανικά κυρίαρχα ΜΜΕ. Κεντρικό ερώτημα του φιλμ: ποιες είναι οι ευθύνες της βρετανικής κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού Κίαρ Στάρμερ;

Οι «κατασκοπευτικές πτήσεις» από Κύπρο και η χρονική σύμπτωση με ισραηλινά πλήγματα

Η Declassified ταξίδεψε στην Κύπρο για να εξετάσει τις δεκάδες –αν όχι εκατοντάδες– πτήσεις αναγνώρισης και επιτήρησης που φέρεται να έχει εγκρίνει η κυβέρνηση Στάρμερ προς τη Γάζα.

Σύμφωνα με την έρευνα, αρκετές από τις αποστολές συμπίπτουν χρονικά με ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις, ακόμη και με περιστατικά όπου σκοτώθηκαν Βρετανοί εργαζόμενοι ανθρωπιστικών αποστολών.

Το ντοκιμαντέρ θέτει το ερώτημα κατά πόσο οι πτήσεις αυτές «συνιστούν συνενοχή σε εγκλήματα πολέμου».

Ο ρόλος των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο

Κεντρική θέση στο φιλμ έχουν οι βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι και τη Δεκέλεια.

Η Declassified υποστηρίζει ότι:

λειτουργούν ως κομβικά σημεία πληροφοριών για τις ισραηλινές επιχειρήσεις,

υποστηρίζουν πτήσεις επιτήρησης προς τη Γάζα,

και παρέχουν κρίσιμες υποδομές που καθιστούν δυνατή τη μετάδοση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Το ντοκιμαντέρ προχωρεί ένα βήμα πάρα πέρα και θέτει ερώτημα κατά πόσο η Κύπρος –ως έδαφος που φιλοξενεί βρετανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις– εμπλέκεται έμμεσα στις επιχειρήσεις στη Γάζα, χωρίς όμως να έχει λόγο στις αποφάσεις.

Μπορεί ο Στάρμερ να βρεθεί αντιμέτωπος με τη Χάγη;

Η παραγωγή εξετάζει εάν η παροχή στρατιωτικών πληροφοριών προς το Ισραήλ, σε περίοδο όπου διεθνείς οργανισμοί μιλούν για πιθανή γενοκτονία ή εγκλήματα πολέμου, θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε:

έρευνες από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC) στη Χάγη,

ή πολιτικές συνέπειες για τη βρετανική κυβέρνηση.

Οι δημοσιογράφοι υποστηρίζουν πως υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα για το εάν η Βρετανία βοήθησε ενεργά τις ισραηλινές επιχειρήσεις, και αν αυτή η στήριξη είχε άμεσο επιχειρησιακό αντίκτυπο στους βομβαρδισμούς.







