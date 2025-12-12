Η ISIS Clinic, σε συνεργασία με την AIPFE Cyprus – Women of Europe, διοργανώνει το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 μια ολοήμερη επιστημονική και ενημερωτική ημερίδα αφιερωμένη στην εμμηνόπαυση και τη γυναικεία υγεία. Η εκδήλωση, με τίτλο “Menopause & Women’s Health Event”, θα πραγματοποιηθεί στη Leventios Gallery στη Λευκωσία, από τις 10:00 έως τις 16:30, και θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα, παραμένοντας ανοιχτή στο ευρύ κοινό.

Η ημερίδα στοχεύει να αναδείξει τις σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις γύρω από την εμμηνόπαυση, να ενισχύσει την ενημέρωση και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη δημόσιου διαλόγου για ένα ζήτημα που εξακολουθεί να παραμένει υποτιμημένο διεθνώς. Με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων και ειδικών, το πρόγραμμα καλύπτει το πλήρες φάσμα της γυναικείας υγείας, από την εφηβεία μέχρι τη μετεμμηνόπαυση.

Την έναρξη των παρουσιάσεων θα κάνει η Professor Joyce Harper από το University College London, η οποία στις 10:15 θα αναλύσει τον γόνιμο κύκλο της γυναίκας, από την εφηβεία έως την εμμηνόπαυση. Στη συνέχεια, στις 10:45, η Dr. Effie Mantrall, χειρουργός Μαιευτήρας – Γυναικολόγος της ISIS Clinic και ειδική σε ενδομητρίωση και γονιμότητα, θα παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη «Reproductive Life of Women». Μετά το μεσημέρι, η Professor Harper θα επανέλθει με μια εισαγωγή στο βρετανικό πρόγραμμα InTune Menopause, παρουσιάζοντας τις τρέχουσες πρακτικές υποστήριξης γυναικών σε μετάβαση.

Η διατροφολόγος Alexia Potamitou, διαπιστευμένη ειδικός στην εμμηνόπαυση και μέλος της North American Menopause Society, θα αναλύσει στις 11:45 τη σχέση της εμμηνόπαυσης με τη διαχείριση βάρους, ενώ η Certified Menopause Champion Mahi Solomon, στις 14:45, θα μιλήσει για την ανάγκη υιοθέτησης υποστηρικτικών πολιτικών στους χώρους εργασίας, αναδεικνύοντας τον κρίσιμο ρόλο του επαγγελματικού περιβάλλοντος στην ευημερία των γυναικών.

Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο θεματικές ενότητες: η πρωινή ενότητα, από τις 10:00 έως τις 13:00, εστιάζει στη γυναικεία υγεία από την εφηβεία έως τη μετεμμηνόπαυση, ενώ η απογευματινή ενότητα, από τις 14:00 έως τις 16:30, επικεντρώνεται στην εμμηνόπαυση και τις πολιτικές που αφορούν την υποστήριξη στον χώρο εργασίας.

Η ημερίδα θα κλείσει με μια συζήτηση πάνελ στις 15:45, ενώ το τελικό μέρος, με τα Closing Remarks, θα γίνει από την Thalia Iacovou, αντιπρόεδρο της AIPFE και ιδρύτρια της πλατφόρμας Menopause Support Cyprus, η οποία θα συνοψίσει τα συμπεράσματα της ημέρας και θα θέσει το πλαίσιο για τις επόμενες δράσεις.

Η εκδήλωση φιλοξενείται στη διεύθυνση 6 Ioannis Clerides Str., στη Λευκωσία, με περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες στο τηλέφωνο +357 22 255000.