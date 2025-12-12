Ένας Ελληνοκύπριος κάτοικος του Potters Bar οδηγήθηκε στη φυλακή για σειρά διαρρήξεων σε επαγγελματικούς χώρους της περιοχής, κλείνοντας έναν κύκλο ερευνών που απασχόλησε τις αρχές επί μήνες.

Ο 42χρονος Μιχάλης Γεωργίου, μόνιμος κάτοικος Potters Bar, καταδικάστηκε την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου από το Δικαστήριο Magistrates’ του Hatfield, αφού παραδέχθηκε την ενοχή του σε τρεις υποθέσεις διάρρηξης, ενώ άλλες έξι περιλήφθηκαν στον φάκελο για να ληφθούν υπόψη. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή φυλάκισης 26 εβδομάδων, στην οποία προστέθηκαν ακόμη 12 εβδομάδες λόγω ενεργοποίησης παλαιότερης αναστολής. Συνολικά θα εκτίσει 38 εβδομάδες.

Οι διαρρήξεις είχαν σημειωθεί σε δύο διαφορετικές περιόδους, από τον Νοέμβριο έως τον Δεκέμβριο των ετών 2024 και 2025, προκαλώντας αναστάτωση στην τοπική αγορά. Η ομάδα Εγκληματολογικών Ερευνών του Hertsmere, σε συνεργασία με την Ομάδα Γειτονικής Αστυνόμευσης, κατάφερε να ταυτοποιήσει τον Γεωργίου μέσα από εκτεταμένο υλικό κλειστών κυκλωμάτων ασφαλείας.

Αφού εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου από αστυνομικούς γειτονικής περιφέρειας. Σε έρευνα που ακολούθησε στην τελευταία γνωστή κατοικία του, βρέθηκαν ρούχα τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, ταυτίζονταν με εκείνα που φορούσε κατά τη διάρκεια των διαρρήξεων. Ο Γεωργίου οδηγήθηκε την επόμενη ημέρα στο δικαστήριο, όπου και απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες.

Η επικεφαλής της έρευνας, Ντετέκτιβ Σάρτζεντ Κριστίνα Γκούλιας, τόνισε ότι ο δράστης προκάλεσε σημαντική ταλαιπωρία και οικονομική ζημιά στους επιχειρηματίες της περιοχής. Όπως είπε, η επιβολή ποινής φυλάκισης αποτελεί μια δίκαιη κατάληξη και μια ευκαιρία για τον καταδικασθέντα να αναλογιστεί τις πράξεις του.

