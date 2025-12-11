Την έναρξη της Δημόσιας Διαβούλευσης επί της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για την Ένταξη των μεταναστών στην Κύπρο 2025-2029, ανακοίνωσε την Πέμπτη το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η Στρατηγική αφορά στους μετανάστες που διαμένουν νόμιμα στην Κύπρο και αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην κοινωνικοοικονομική τους ένταξη και την καταπολέμηση των στερεοτύπων, προς διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και της ανάπτυξης της οικονομίας.

Όπως σημειώνει το αρμόδιο Υφυπουργείο, είναι εναρμονισμένη με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, πρότυπα και πολιτικές, και είναι ζωτικής σημασίας για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου μεταναστευτικής πολιτικής.

Καλεί τους ενδιαφερόμενους όπως υποβάλουν τυχόν σχόλιά τους μέσω της πλατφόρμας η – Διαβούλευση, μέχρι την Τρίτη, 23/12/2025, ώρα 23:50.