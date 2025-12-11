Την ανοδική πορεία της συνέχισε το 2025 η πλατφόρμα OnlyFans, γνωστή κυρίως για περιεχόμενο για ενήλικες που φιλοξενεί, καθώς τα παγκόσμια έσοδά της αγγίζουν τα 7,2 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 9% σε σχέση με το 2024.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε πριν από μερικές μέρες το OnlyGuider, το 2025 σηματοδότησε μια σημαντική αλλαγή στην κατανομή των εσόδων της πλατφόρμας OnlyFans. Παρά το γεγονός ότι η πλατφόρμα ξεκίνησε και αναπτύχθηκε κυρίως στον αγγλόφωνο κόσμο, η κινητήρια δύναμη της ανάπτυξής της μετακινείται πλέον σε άλλες αγορές.

Αναλύοντας την πρόθεση αναζητήσεων και τα μοντέλα εσόδων σε 188 χώρες και 100 πόλεις, προκύπτουν δύο σαφείς τάσεις: ενώ οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστραλία παραμένουν οι κύριες πηγές κέρδους του OnlyFans, η ανάπτυξη εκεί έχει αρχίσει να σταθεροποιείται με μικρές αυξήσεις (1-2% ετησίως). Αντίθετα, οι χώρες της «Νότιας Ζώνης» στην Ευρώπη (Ιταλία, Ισπανία) και στη Λατινική Αμερική (Μεξικό, Κολομβία) καταγράφουν αύξηση δαπανών στην πλατφόρμα άνω του 20% ετησίως.

Με βάση τους πίνακες του OnlyGuider, μια ευρωπαϊκή χώρα βρίσκεται στην κορυφή της κατανάλωσης περιεχομένου από το OnlyFans. H Φινλανδία είναι στην πρώτη θέση της παγκόσμιας λίστας των 20 χωρών με τις μεγαλύτερες (κατά κεφαλήν) δαπάνες το 2025, ξοδεύοντας σχεδόν 127.000 δολάρια ανά 10.000 κατοίκους - πρόκειται για κατανάλωση σχεδόν 50% υψηλότερη από εκείνη των ΗΠΑ.

Την πρώτη πεντάδα της συγκεκριμένης λίστας συμπληρώνουν ο Καναδάς, η Αυστραλία, το Γκέρνσεϊ και η Νήσος του Μαν. Η υψηλή θέση των υπερπόντιων εδαφών του Ηνωμένου Βασιλείου δεν αποτελεί έκπληξη, αφού οι μικρές πληθυσμιακά περιοχές με ισχυρούς τραπεζικούς τομείς παρουσιάζουν - παραδοσιακά - υψηλή επίδοση στην πλατφόρμα.

Αν και η Ελλάδα δεν εμφανίζεται στον παγκόσμιο πίνακα με τις κορυφαίες χώρες ως προς τις κατά κεφαλή δαπάνες, αξίζει να σημειωθεί ότι η Κύπρος βρίσκεται αρκετά ψηλά, στη 14η θέση, ξοδεύοντας 60.000 δολάρια ανά 10.000 κατοίκους.

Στην ευρωπαϊκή λίστα των 20 χωρών με τις μεγαλύτερες (κατά κεφαλήν) δαπάνες το 2025, τη «βασίλισσα» Φινλανδία ακολουθούν ξανά το Γκέρνσεϊ και η Νήσος του Μαν, ενώ την πεντάδα συμπληρώνουν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία. Η Κύπρος βρίσκεται αρκετά ψηλά, στη 11η θέση, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στη 18η θέση, με δαπάνες σχεδόν 46.000 δολαρίων ανά 10.000 κατοίκους το 2025.

Στην παγκόσμια λίστα των 20 χωρών με τις μεγαλύτερες συνολικές δαπάνες το 2025 βρίσκουμε στην πρώτη θέση τις ΗΠΑ, που ξόδεψαν πάνω από 2,5 δισ. δολάρια φέτος. Στις επόμενες θέσεις βρίσκουμε το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά, την Ιταλία και το Μεξικό.

Στην αντίστοιχη λίστα για την Ευρώπη, την πρώτη θέση κατέχει το Ηνωμένο Βασίλειο, με συνολικές δαπάνες ύψους 531 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ ακολουθούν η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ισπανία. Η Ελλάδα βρίσκεται στη 12η θέση, αφού ξόδεψε συνολικά 47 εκατ. δολάρια το 2025.

