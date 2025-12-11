Θλίψη εκφράζει η Ένωση Σκηνοθετών Κύπρου για τον θάνατο του Μιχάλη Ιγνατίου.

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση, «σήμερα η σκηνοθετική οικογένεια της Κύπρου έγινε φτωχότερη. Έφυγε από κοντά μας ο Μιχάλης Ιγνατίου ένας άνθρωπος με σπάνια καλοσύνη, αληθινή σεμνότητα και ανεξάντλητο πάθος για τη δουλειά του».

Σημειώνει πως, «ο Μιχάλης υπήρξε πρότυπο επαγγελματία. Ψύχραιμος, μεθοδικός, αφοσιωμένος και ουσιαστικά παρών σε κάθε παραγωγή που αναλάμβανε. Η πολυετής του παρουσία στο Omega Channel άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα. Με τη δουλειά και τον χαρακτήρα του, έγινε αναπόσπαστο μέλος της «οικογένειας του Omega», η οποία σήμερα θρηνεί έναν πολύ αγαπημένο συνεργάτη».

«Ως Ένωση Σκηνοθετών Κύπρου εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στη σύζυγο του Μαρία, στην κόρη του Νεφέλη, στους οικείους του, καθώς και σε όλη την οικογένεια του Omega Channel. Καλό ταξίδι, Μιχάλη», καταλήγει.

