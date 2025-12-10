Πενθεί το Omega Channel, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών, ο σκηνοθέτης του κεντρικού δελτίου ειδήσεων, Μιχάλης Ιγνατίου, μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο.

Ο διευθυντής ειδήσεων του Omega Channel, Μιχάλης Παυλίδης, αποχαιρέτησε τον «μαέστρο» στην έναρξη του αποψινού δελτίου ειδήσεων.

Φανερά συγκινημένος, ανέφερε: «Η οικογένεια του Omega Channel, η ομάδα των δημοσιογράφων και τεχνικών που ετοιμάζει και παρουσιάζει κάθε βράδυ το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, έχασε το σκηνοθέτη της. Έχασε τον μαέστρο της. Τον Μιχάλη Ιγνατίου, ο οποίος έφυγε σήμερα σε ηλικία μόλις 50 ετών. Έναν ακούραστο συνάδελφο, τον πιο στενό μου συνεργάτη, τον άνθρωπο που κάθε βράδυ με καθοδηγούσε στη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων. Ήταν πίσω απ’ όλα. Απ’ όλα όσα βλέπετε. Ο Μιχάλης μια ήρεμη δύναμη, πάντα με καθαρό μυαλό, έβρισκε λύσεις για όλα. Με πάθος, αφοσίωση επαγγελματισμό αλλά και χιούμορ προετοίμαζε και συντόνιζε την ενημερωτική ναυαρχίδα του σταθμού μας».

Η συντακτική ομάδα του SigmaLive και το Συγκρότημα ΔΙΑΣ εύχονται ειλικρινή συλλυπητήρια στη σύζυγο του Μαρία και την κόρη τους Νεφέλη.