Αν έχετε βρεθεί κοντά σε μαθητές και μαθήτριες της Gen Alpha ή έστω σε κάποιο feed κοινωνικών δικτύων τις τελευταίες εβδομάδες, το πιθανότερο είναι ότι έχετε ήδη ακούσει το αινιγματικό «six-seven». Η φράση που έχει κατακλύσει το TikTok, τα memes και πλέον τα σχολεία μέχρι και της Κύπρου, προκαλώντας σύγχυση στους ενήλικες και ενθουσιασμό στους μικρότερους. Το Dictionary.com ανακήρυξε το «67» ως Λέξη της Χρονιάς για το 2025, περιγράφοντάς το ως «μια έκρηξη ενέργειας που εξαπλώνεται και συνδέει τους ανθρώπους πολύ πριν συμφωνήσει κανείς τι πραγματικά σημαίνει».

Από πού ξεκίνησε το “six-seven”

Το viral trend προέρχεται από το τραγούδι του ράπερ Skrilla με τίτλο Doot Doot (6 7), στο οποίο επαναλαμβάνεται η φράση «six-seven».







Σε πρώτο χρόνο, αποσπάσματα του κομματιού έγιναν δημοφιλή μέσω βίντεο στο TikTok με πρωταγωνιστή τον μπασκετμπολίστα LaMelo Ball — ο οποίος, όπως ταιριαστά σημειώνουν οι χρήστες, έχει ύψος… 6’7”.





Ωστόσο, στο αρχικό πλαίσιο του τραγουδιού, το «6-7» παραπέμπει στη 67η οδό της Φιλαδέλφειας και σε σχετικούς κώδικες της αστυνομίας. Πλέον όμως το meme έχει ξεφύγει από κάθε αρχική σημασία: εμφανίζεται παντού στο διαδίκτυο, έχει αναφερθεί ακόμη και σε επεισόδιο του South Park και λειτουργεί ως ένα «άδειο» αστείο – όπως το «skibidi» πριν από μερικούς μήνες.





Η άνοδος της τρέλας: ο “six-seven kid”

Η φράση απογειώθηκε όταν κυκλοφόρησε βίντεο ενός παιδιού που φώναζε σε αγώνα μπάσκετ «six-seven» με υπερβολικό ενθουσιασμό και χαρακτηριστική χειρονομία που θυμίζει «ζογκλάρισμα». Το παιδί έγινε viral και το «six-seven» μετατράπηκε από niche αναφορά σε μαζική διαδικτυακή παραφορά.





Γιατί απαγορεύτηκε στα σχολεία των ΗΠΑ

Η χρήση του meme έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που ορισμένες σχολικές τάξεις στις ΗΠΑ το έχουν απαγορεύσει. Όχι επειδή θεωρείται προβληματικό ως φράση, αλλά επειδή οι μαθητές το φωνάζουν επίμονα και άσχετα με το μάθημα, συχνά συνοδευόμενο από την διάσημη χειρονομία.

Μαθηματικοί και δάσκαλοι δηλώνουν πως η «έκρηξη» της φράσης δυσκολεύει ακόμη και την καθημερινή λήψη παρουσιών… όταν το 6 και το 7 βρίσκονται στο προσκλητήριο.

Μια δασκάλα, η Adria Laplander, δήλωσε στο NBC Today πως δεν έχει ξανασυναντήσει slang που να προκαλεί τόσο χάος μέσα στην τάξη. Μάλιστα έχει επιβάλει μια δική της τιμωρία: «Όποιος πει ‘six-seven’, γράφει έκθεση 67 λέξεων για το τι σημαίνει. Αν το ξανακάνει, άλλη έκθεση. Στην πέμπτη φορά, η έκθεση ανεβαίνει στις 670 λέξεις».

Το meme που «δεν σημαίνει τίποτα» – αλλά σημαίνει πολλά για τη Gen Alpha

Το «six-seven» δεν έχει συγκεκριμένο νόημα αλλά λειτουργεί ως «inside joke», ως ήχος-σήμα μιας ολόκληρης ψηφιακής κουλτούρας που ζει και αναπαράγεται μέσα από τα trends. Είναι η απόλυτη έκφραση της νέας εποχής των memes: γρήγορη, άναρχη, ακατανόητη για τους μεγάλους και για κάποιο λόγο απολύτως ελκυστική για τους μικρούς.

Όπως σχολιάζουν αναλυτές της ψηφιακής κουλτούρας, το 2025 είναι «η χρονιά που φτάσαμε επίσημα στο ανώτατο σημείο ψηφιακής αποβλάκωσης (peak brain-rot).