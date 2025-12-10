Υπό κράτηση μέχρι την έναρξη της δίκης του, στις 29 Ιανουαρίου 2026, θα παραμείνει ο 58χρονος ύποπτος για τον φόνο εκ προμελέτης του 26χρονου Αλέξανδρου Αντωνίου, μετά από απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου.

Το Δικαστήριο, εξετάζοντας το μαρτυρικό υλικό, υπογράμμισε τη σοβαρότητα του αδικήματος, τονίζοντας ότι ο φόνος εκ προμελέτης αποτελεί από τα βαρύτερα αδικήματα του Ποινικού Κώδικα και ότι, σε περίπτωση μη κράτησης, υπάρχει κίνδυνος ο ύποπτος να μην εμφανιστεί στη δίκη.

Στην απόφαση λήφθηκαν υπόψη σημαντικές μαρτυρίες, ενώ καθοριστικό θεωρήθηκε και το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του περιπτέρου, όπου διαπράχθηκε ο φόνος στις 19 Νοεμβρίου.

Σημαντική μαρτυρία προήλθε και από πρόσωπο που μιλούσε στο τηλέφωνο με το θύμα την ώρα της επίθεσης.

Παράλληλα, γενετικό υλικό που ανιχνεύθηκε στην πλάτη του καθίσματος του οδηγού ταυτοποιήθηκε με τον 58χρονο, ενώ η ιατροδικαστική έκθεση κατέδειξε ότι ο θάνατος προκλήθηκε από τραύμα με νύσσον και τέμνον όργανο στην καρωτίδα.

Στη διαδικασία, ο συνήγορος υπεράσπισης χαρακτήρισε «τραγικό» το περιστατικό και την απώλεια, ωστόσο δεν έφερε ένσταση στην κράτηση του πελάτη του.

Το Δικαστήριο έδωσε επίσης οδηγίες όπως παρασχεθεί οποιαδήποτε αναγκαία ιατροφαρμακευτική αγωγή στον κατηγορούμενο.

Η υπόθεση θα εκδικαστεί στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο Πάφου στις 29 Ιανουαρίου, στις 9 το πρωί.

