Τα ξενοδοχεία–μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), σύμφωνα με ανακοίνωση, υποδέχονται τις φετινές γιορτές με εορταστικό κλίμα και ανανεωμένες προτάσεις φιλοξενίας. Από ορεινούς προορισμούς μέχρι παραθαλάσσια θέρετρα, προσφέρουν ολοκληρωμένα πακέτα διαμονής που συνδυάζουν χαλάρωση, πολυτέλεια και ζεστή κυπριακή φιλοξενία, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να απολαύσουν ξεκούραστες και αξέχαστες στιγμές με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.



Η αυτούσια ανακοίνωση του ΠΑΣΥΞΕ:



«Αυτές τις γιορτινές μέρες, τα ξενοδοχεία - Μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ), έχουν φορέσει τα γιορτινά τους και είναι έτοιμα να σας υποδεχτούν. Σε ορεινές και παραθαλάσσιες περιοχές, σας περιμένουν μοναδικές εμπειρίες που συνδυάζουν χαλάρωση, πολυτέλεια και ζεστή φιλοξενία.

Οι γιορτές είναι μέρες χαλάρωσης, ξεκούρασης και απόλαυσης όμορφων στιγμών με τους αγαπημένους μας. Με τα ελκυστικά εορταστικά πακέτα των ξενοδοχείων του ΠΑΣΥΞΕ, θα έχετε την ευκαιρία να ξεφύγετε από την καθημερινότητα και να απολαύσετε τη μαγεία των ημερών με εξαιρετική διαμονή, εκλεκτή γαστρονομία και ποιοτική ψυχαγωγία.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων (ΠΑΣΥΞΕ),-Εορταστικά Πακέτα Χριστουγέννων & Πρωτοχρονιάς 2025- για να ανακαλύψετε το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες σας και κάντε την κράτησή σας απευθείας στις ξενοδοχειακές μονάδες».



