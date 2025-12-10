Η Κουμανδαρία εντάχθηκε στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO ανακοίνωσαν το Υφυπουργείο Πολιτισμού και η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO.

Η απόφαση λήφθηκε την Τετάρτη από τη Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, η οποία συνεδριάζει στο Νέο Δελχί.

Η Υφυπουργός Πολιτισμού Δρ Βασιλική Κασσιανίδου ανέφερε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ότι η σημερινή μέρα αποτελεί σημείο ορόσημο για την Κύπρο, τον κυπριακό πολιτισμό και τα Κουμανταροχώρια.

Εκανε λόγο για διεθνή αναγνώριση που υπερβαίνει τα όρια της γαστρονομίας, για δικαίωση της μακραίωνης παράδοσης, της αφοσίωσης των αμπελουργών των 14 Κουμανταροχωριών και της αδιάλειπτης συνέχειας μιας πολιτιστικής κληρονομιάς που μετρά χιλιετίες.

"Η Κουμανδαρία μας, ένα από τα αρχαιότερα κρασιά στον κόσμο αναδεικνύεται σε διεθνές πρότυπο αυθεντικότητας, πολιτιστικής συνέχειας και ανθρώπινης επιμονής", ανέφερε.

Η Υφυπουργός είπε επίσης ότι διανοίγονται νέοι δρόμοι ανάπτυξης με την Κουμανδαρία "να μεταφέρει ένα μήνυμα περηφάνειας και αισιοδοξίας σε όλο τον κόσμο ότι η μικρή σε μέγεθος αλλά μεγάλη σε πνεύμα Κύπρος προσφέρει στην ανθρωπότητα θησαυρούς".

Υπενθυμίζει ότι το Υφυπουργείο, βάσει της στρατηγικής του για την προστασία, προβολή και ορθή αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, στηρίζει έμπρακτα τους φορείς των ζωντανών παραδόσεων της Κύπρου, με απώτερο στόχο η άυλη πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας να επιβιώνει ως αναγνωρίσιμο χαρακτηριστικό της πολιτιστικής ταυτότητας μας, να αναπροσαρμόζεται και να μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά.

Εξάλλου, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Πρόεδρος της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO, Δρ Μαρίνα Σολομίδου Ιερωνυμίδου, δήλωσε ότι η Κουμανδαρία δεν είναι μόνο ένα ιδιαίτερο τοπικό προϊόν, αλλά αποτελεί φορέα ταυτότητας και συλλογικής μνήμης, συνδεδεμένη βαθιά με τον τόπο, τους ανθρώπους και τις τελετουργίες της.

"Η καταχώρισή της στον Παγκόσμιο Κατάλογο αναδεικνύει τη σημασία της για την ανθρωπότητα και ενισχύει τις προσπάθειες της Κύπρου για την προστασία, ανάδειξη και βιώσιμη διαχείριση της άυλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς", αναφέρει.

Η ακαδημαϊκός Δρ Άγγελ Νικολάου Κονναρή, η οποία εκπροσωπεί το Υφυπουργείο στη Διακυβερνητική Σύνοδο της UNESCO στο Νέο Δελχί, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συνακόλουθη υπερηφάνεια που θα προσφέρει η εγγραφή της Κουμανδαρίας στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO θα ενισχύσει αναμφίβολα την υφιστάμενη προβολή του στοιχείου και θα αποτελέσει κίνητρο για τις νεότερες γενιές να ακολουθήσουν τα βήματα της παλαιότερης γενιάς αμπελουργών, οινοποιών και οινοφίλων.

Σήμερα, η Κύπρος έχει επτά στοιχεία εγγεγραμμένα στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, το λευκαρίτικο κέντημα (2009), τα τσιαττιστά (2011), τη Μεσογειακή Δίαιτα (2013), την τέχνη της ξερολιθιάς (2018) και τη βυζαντινή ψαλτική (2019), τη μαιευτική (2023) και την Κουμανδαρία (2025).

Επίσης, το 2022, το Διεθνές Φεστιβάλ Tocatì και τα Παραδοσιακά Παιχνίδια της Κύπρου συμπεριλήφθηκαν στον Κατάλογο Καλών Πρακτικών για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Πηγή: ΚΥΠΕ