Αθώο έκρινε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας τον προϊστάμενο της Δημόσιας Εταιρείας Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ), ο οποίος αντιμετώπιζε κατηγορίες για επίθεση, απειλή και άλλα αδικήματα που φέρονταν να διαπράχθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2022.

Στην απόφασή του, το δικαστήριο εντόπισε σημαντικές αντιφάσεις τόσο στη μαρτυρία του παραπονούμενου όσο και των υπολοίπων μαρτύρων, οδηγώντας στην απόρριψη των καταθέσεών τους. Επιπλέον, έκρινε ότι ο ισχυρισμός περί επίθεσης από πλευράς του προϊσταμένου συνιστούσε πράξη αυτοάμυνας και ότι η βία που ασκήθηκε ήταν «εύλογη» υπό τις περιστάσεις.

Σε σχέση με την καταγγελία ότι ο προϊστάμενος είπε στον εργαζόμενο τη φράση «είσαι τελειωμένος», το δικαστήριο σημείωσε ότι η παρουσία του εργαζόμενου στο γραφείο του προϊσταμένου την επόμενη ημέρα καταδεικνύει ότι δεν αισθάνθηκε φόβο ή απειλή. Παράλληλα, μάρτυρες ανέφεραν ότι δεν εξέλαβαν τη φράση ως απειλή βίας.

Το δικαστήριο αποφάσισε την επιδίκαση δικαστικών εξόδων υπέρ του κατηγορούμενου, τα οποία θα καθοριστούν σε μεταγενέστερο στάδιο.