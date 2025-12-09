Τραγωδία εκτυλίχθηκε στα κατεχόμενα, καθώς εντοπίστηκε νεκρός ο 57χρονος που αγνοείτο από χθες.

Νωρίτερα, ο «δήμαρχος» Κερύνειας, Μουράτ Σενιούλ, είχε ανακοινώσει ότι άνδρας και το όχημά του είχαν χαθεί στην περιοχή Πέλλαπαϊς – Καζάφανι, δημοσιοποιώντας μάλιστα τον τύπο και τις πινακίδες του αυτοκινήτου, ζητώντας από τους πολίτες να ενημερώσουν τις «αρχές» σε περίπτωση εντοπισμού.

Λίγο αργότερα, όμως, η τραγική είδηση επιβεβαιώθηκε, με την ψευδοαστυνομία να γνωστοποιεί ότι ο 57χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο όχημά του, σε περιοχή του κατεχόμενου Αγίου Αμβροσίου Κερύνειας.

Διαβάστε επίσης: Χάος από τις πλημμύρες στα κατεχόμενα – Αγνοείται ένα άτομο

Πηγή: kibrispostasi