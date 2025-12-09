Κλειστά τα σχολεία αύριο στα κατεχόμενα λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων ενώ το φράγμα στο Κιόνελι έχει υπερχειλίσει, γέμισαν οι λίμνες και τα ρέματα σε Λευκωσία και Κερύνεια, πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια, κόσμος έχει μετακινηθεί με την βοήθεια της «πολιτικής άμυνας» σε ξενοδοχεία και φοιτητικές εστίες κυρίως από την περιοχή Κιόνελι – Γερόλακκου όπου έχει στηθεί κέντρο κρίσεως. Κεντρικές λεωφόροι και αυτοκινητόδρομοι ανοίγουν κα κλείνουν για οδική κυκλοφορία λόγω πλημμυρών, κατολισθήσεων, ολισθηρότητας ή/και μειωμένης ορατότητας.

Ο «δήμαρχος» Kερύνειας, Μουράτ Σενιούλ ανήρτησε πριν λίγο ότι αγνοείται ένα πρόσωπο και το αυτοκίνητό του στην περιοχή Πέλλαπαϊς – Καζάφανι αι έδωσε στην δημοσιότητα τον τύπο του οχήματος και τον αριθμό πινακίδων καλώντας τον κόσμο εάν το εντοπίσει να τους ειδοποιήσει.

Ο «δήμαρχος» Λευκωσίας, Μεχμέτ Χαρμαντζί ανέφερε ότι 300 εργαζόμενοι στο «δήμο» εργάζονται ανελλιπώς για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα σε πλημμυρισμένους δρόμους και υποστατικά, ιδιαίτερα στις κατοικημένες περιοχές πλησίον το Πεδίου. Τα τ/κ ΜΜΕ προβάλλουν φωτογραφίες από τις μπουλντόζες έξω από το γενικό νοσοκομείο Λευκωσίας που μετέφεραν χώμα για να εμποδίσουν το κτίριο από του να πλημμυρίσει.

Το «υπουργικό συμβούλιο» συγκλήθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση σήμερα κι αποφάσισε όπως η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν λειτουργήσει αύριο, ενώ τα «υπουργεία υγείας και εσωτερικών» τέθηκαν σε 24ωρη επιφυλακή. Όλες οι αρμόδιες «υπηρεσίες και τμήματα» στάλθηκαν έξω για εκτίμηση των ζημιών σε γεωργικές και οικιστικές περιοχές.

Στην έκτακτη συνεδρία παρέστησαν ο «αναπληρωτής πρόεδρος της επιτροπής καταστροφών και εκτάκτων αναγκών» της «πρωθυπουργίας» , ο επικεφαλής της «πολιτικής άμυνας», ο «διευθυντής του τμήματος μετεωρολογίας» και εκπρόσωποι των «αρμόδιων φορέων».

Το «υπουργείο υγείας» έδωσε εντολή σε όλα τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας να παραμείνουν σε υψηλή επιφυλακή ενώ συνεργεία των «επαρχιακών διοικήσεων» βρίσκονται σε ετοιμότητα 24/7 με εντολή το «υπουργείο εσωτερικών».

Η «επιτροπή καταστροφών και εκτάκτων αναγκών» ανέλαβε την στέγαση των πληγέντων από τις πλημμύρες που μετακινούνται ή μετακινήθηκαν ήδη σε ξενοδοχεία και διαθέσιμες φοιτητικές εστίες.

Τ/κ ιστοσελίδες αναμεταδίδουν συνεχώς βίντεο και φωτογραφίες από αναρτήσεις πολιτών που είτε πλημμύρισαν τα σπίτια τους, δρόμοι, κεντρικοί λεωφόροι, την υπερχείλιση του φράγματος στο Κιόνελι, ακόμα και από ένα σχολείο όπου η «διεύθυνση» ανακοινώνει στους μαθητές ότι δεν μπορούν να κάνουν μάθημα γιατί οτιδήποτε συμβεί εντός της σχολικής μονάδες που είχε μεγάλη ποσότητα νερού κυρίως στην αυλή, δεν μπορούν να τους προστατεύσουν.

Σε κάποιες φωτογραφίες φαίνονται μέλη της «πολιτικής άμυνας» να απομακρύνουν μαθητές με στολή σε δρόμο που έχει πλημμυρίσει και το νερό καλύπτει σχεδόν ολόκληρα τα πόδια μαθητή.

Η πρόεδρος του ΡΤΚ, Σιλά Ουσιάρ Ιντζιρλί μετέβη στο κέντρο κρίσεως στο Γερόλακο φορώντας λαστιχένιες μπότες κι ενημερώθηκε μεσημέρι για την κατάσταση που επικρατεί.

Ο «δήμαρχος» Γερόλακου – Κιόνελι, Χουσεϊν Αμτζιάογλου δήλωσε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε από το «τμήμα μετεωρολογίας» και τις ομάδες επιτόπου, το ρέμα Düt έχει υπερχειλίσει και το νερό γεμίζει τον Πεδιαίο με κίνδυνο πρόκλησης καταστροφών κι εντός της κατεχόμενης Λευκωσίας.

Ο «υπουργός μεταφορών», Ερχάν Αρικλί αλλά και ο «δήμαρχος» Λευκωσίας, Μεχμέτ Χαρμαντζί δήλωσαν ότι η αποψινή νύχτα θα είναι δύσκολη και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα.

Κριτική στην «κυβέρνηση» άσκησε η πρόεδρος της συντεχνίας των τ/ καθηγητών, Σελμά Εϊλέμ που άφησε τα σχολεία να λειτουργήσουν σήμερα και δεν έλαβε μέτρα ενώ υπήρχαν οι προειδοποιήσεις από το «τμήμα μετεωρολογίας».

Πηγή: ΚΥΠΕ