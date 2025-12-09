Στην Ολομέλεια αναμένεται να οδηγηθεί το επόμενο διάστημα το νομοσχέδιο για τη μετεξέλιξη του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών (ΣΕΚΠ), δήλωσε την Τρίτη ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας, Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γιαννάκης Γαβριήλ, προσθέτοντας ότι ολοκληρώθηκε σήμερα η κατ’ άρθρον συζήτηση του νομοσχεδίου.

«Διασφαλίζεται ότι το Συμβούλιο παραμένει οργανισμός δημόσιου δικαίου και, μετά τις απαραίτητες αλλαγές που έχουν επέλθει, θα συνεχίσει αποτελεσματικά και με ευελιξία την εμπορία κυπριακών πατατών, εξυπηρετώντας έτσι τα συμφέροντα των παραγωγών και του κλάδου», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι το νομοσχέδιο θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΚΠ και Γενικός Γραμματέας της Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου (ΠΕΚ), Χρίστος Παπαπέτρου, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την Υπουργό Γεωργίας, τον Υπουργό Οικονομικών, καθώς και τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας της Βουλής «γιατί με την ψήφιση του τροποποιητικού νομοσχεδίου φαίνεται ένα φως στο πρόβλημα που αντιμετώπιζε το Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια».

«Αυτή τη στιγμή ο οργανισμός θα μετεξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και ευέλικτο οργανισμό προς όφελος της πατατοκαλλιέργειας και των πατατοπαραγωγών της Κύπρου», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ