Διήμερη άσκηση έρευνας και διάσωσης θα πραγματοποιηθεί από το απόγευμα της Παρασκευής μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου, σε διάφορα σημεία της πόλης Λάρνακας, καθώς και στην περιοχή Ζυγίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολιτικής Άμυνας, η άσκηση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την εγγραφή της εν λόγω μονάδας στο αποθετήριο μονάδων ανταπόκρισης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του οποίου υλοποιούνται δράσεις εκπαίδευσης και ετοιμότητας για την ενίσχυση των ικανοτήτων ανταπόκρισης σε φυσικές καταστροφές.

«Σκοπός της άσκησης είναι η εκπαίδευση και η προετοιμασία των μελών της Πολιτικής Άμυνας, της Ειδικής Μονάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου και της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ, στον τομέα του συντονισμού, της οργάνωσης και της συνεργασίας για τον εντοπισμό και τον απεγκλωβισμό παγιδευμένων ατόμων από ερείπια μετά από ένα πιθανό καταστροφικό σεισμό», αναφέρεται.

Στην άσκηση θα συμμετάσχουν περίπου 130 άτομα από τις πιο πάνω Υπηρεσίες, καθώς και εθελοντές της Πολιτικής Άμυνας Κύπρου.

Το σενάριο της άσκησης, προστίθεται, προβλέπει την εκδήλωση ισχυρού σεισμού στα νότια παράλια της Λάρνακας, με αποτέλεσμα σοβαρές καταρρεύσεις και εκτεταμένες ζημιές, που οδηγούν στον εγκλωβισμό αγνώστου αριθμού πολιτών στα ερείπια. Στο σενάριο αυτό, ενεργοποιείται το Ειδικό Εθνικό Σχέδιο «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» και συγκαλούνται τα προβλεπόμενα Κέντρα Ελέγχου Επιχειρήσεων, ενώ οι ουσιώδεις υπηρεσίες ανταποκρίνονται για τη διαχείριση της κατάστασης. Η Πολιτική Άμυνα και η ΕΜΑΚ αναλαμβάνουν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε κτήρια που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ η Υπηρεσία Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ θα αναλάβει τη διαχείριση και τη μεταφορά των τραυματιών προς τα νοσοκομεία.

«Πρόκειται για μεγάλης κλίμακας άσκηση που διεξάγεται στην Κύπρο, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού προσωπικού και εθελοντών από τρεις διαφορετικές υπηρεσίες, γεγονός που συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της διαλειτουργικότητας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Κύπρος έχει πληγεί κατ’ επανάληψη από σεισμούς και άλλα φυσικά φαινόμενα, τα οποία έχουν προκαλέσει σημαντικές καταστροφές. Η αντιμετώπιση των συνεπειών ενός μεγάλου σεισμού αποτελεί μια από τις πιο πολύπλοκες επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων, που απαιτεί συντονισμένη δράση όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Καταληκτικά, η Πολιτική Άμυνα Κύπρου ευχαριστεί όλες τις Υπηρεσίες και τους εθελοντές που συμμετέχουν στην άσκηση και καλεί το κοινό να επιδείξει κατανόηση για τυχόν κυκλοφοριακές ή άλλες παροδικές διευθετήσεις που θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ