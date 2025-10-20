Για τις καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις που ανέπτυξε και συνδέουν τον κόσμο με σύγχρονες ψηφιακές εμπειρίες, μίλησε στο Sigmalive ο ιδρυτής της εταιρείας Shrine Solutions, Γιώργος Χρυσοστομίδης. Να σημειωθεί, ότι ο νεαρός επιχειρηματίας έλαβε πρόσφατα το πρώτο Βραβείο Στέλιου Χατζηιωάννου για Νέους Επιχειρηματίες στην Κύπρο 2025, εξαιτίας της μεγάλης επιτυχίας της εταιρείας του. Παράλληλα, ο Γιώργος έλαβε επιβράβευση με το χρηματικό ποσό των €100.000 από τον Σερ Στέλιο Χατζηιωάννου. Εν συνεχεία της βράβευσης, ο ίδιος αποφάσισε να δωρίσει το ποσό που του δόθηκε, ούτως ώστε να στηρίξει με αυτό τον τρόπο νέους επιχειρηματίες και οικογένειες που το χρειάζονται.



Με αφορμή τα πιο πάνω, ο Γιώργος, αποκρυσταλλώνοντας έτσι τις σκέψεις του γύρω από αυτή τη διάκριση, αλλά και της προαναφερόμενης φιλανθρωπικής ενέργειας του.

Πώς αισθάνθηκες όταν σου αποδόθηκε το συγκεκριμένο βραβείο;

Συνήθως σε τέτοιες στιγμές ο κόσμος λέει «δεν το περίμενα». Εγώ όμως δεν θα το πω αυτό. Η ομάδα μου κι εγώ έχουμε δώσει τα πάντα τα τελευταία τρία χρόνια για να χτίσουμε αυτή την εταιρεία από το μηδέν. Οπότε ναι, είμαστε πολύ ευγνώμονες, αλλά δεν το βλέπουμε σαν ταβάνι, το βλέπουμε σαν υπενθύμιση ότι είμαστε στον σωστό δρόμο και ότι τώρα ξεκινάνε τα πραγματικά βήματα για κάτι ακόμα μεγαλύτερο.

Τι σε οδήγησε να δωρίσεις το ποσό των €100.000;



Η αλήθεια είναι πως δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά. Δεν έχω κανέναν λόγο να κρατήσω αυτά τα λεφτά για μένα. Ξέρω τι σημαίνει να μην έχεις, να παλεύεις, να θες να κάνεις κάτι μεγάλο αλλά να μη σου δίνεται η ευκαιρία. Ήθελα να επιστρέψω αυτή την ενέργεια πίσω στην κοινωνία, σε οικογένειες που παλεύουν και σε παιδιά που έχουν όνειρα, γιατί αυτά είναι τα άτομα που μπορούν πραγματικά να αλλάξουν τον κόσμο αν τους δοθεί η ευκαιρία.

Ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να στείλεις μέσω της δωρεάς του χρηματικού ποσού;

Ότι η επιτυχία δεν μετριέται με λεφτά, followers ή τίτλους. Μετριέται με τον αντίκτυπο που αφήνεις. Όσο ανεβαίνεις, η ευθύνη σου μεγαλώνει, όχι μόνο να συνεχίσεις να πετυχαίνεις, αλλά να τραβάς κι άλλους μαζί σου. Θέλω να δείξω στους νέους ότι μπορείς να γίνεις πετυχημένος χωρίς να χάσεις τις αξίες σου. Και πως όταν σου δίνεται η ευκαιρία, η πιο σωστή κίνηση είναι να τη μοιραστείς.





Διαβάστε επίσης: Συγκινεί ο 23χρονος Γιώργος- Δώρισε τα €100.000 που κέρδισε από διάκριση