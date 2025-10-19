Στη σύλληψη ενός πρώην ποδοσφαιριστή, ηλικίας 44 ετών προχώρησε το βράδυ του Σαββάτου η Αστυνομία σε σχέση με τη δολοφονία του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους, που διαπράχθηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής στη Λεμεσό. Ο 44χρονος οδηγείται ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού.

Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της μοτοσυκλέτας η οποία εντοπίστηκε χθες εγκαταλελειμμένη σε παραλιακή περιοχή του Αγίου Τύχωνα. Η μοτοσυκλέτα εικάζεται ότι χρησιμοποιήθηκε από τους δολοφόνους του Δημοσθένους. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, θεωρείται ότι τη χρησιμοποίησαν οι δράστες αφού πυρπόλησαν το αυτοκίνητο βαν με το οποίο φέρεται να διέπραξαν τη δολοφονία, για να διαφύγουν από την περιοχή.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν χθες βράδυ στη σύλληψη του 44χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε στη Λευκωσία. Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση «ο 44χρονος συνελήφθη γύρω στις 10.00 το βράδυ χθες Σάββατο, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, για σκοπούς αστυνομικών εξετάσεων».

Ο ύποπτος αναμένεται να οδηγηθεί το πρωί της Κυριακής ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού για έκδοση διατάγματος κράτησης του.

Στο κεφάλι οι σφαίρες

Σε βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση η οποία προκλήθηκε από σφαίρες πυροβόλου όπλου οφείλεται ο θάνατος του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους, σύμφωνα με τα ευρήματα του ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους, ο οποίος διενήργησε τη νεκροτομή στο θύμα της δολοφονίας που διαπράχθηκε την Παρασκευή, στη Λεμεσό. Κάλυκες και καπέλο που πιστεύεται ότι ανήκει σε ένα εκ των δραστών κατέχει η Αστυνομία.

Όπως αναφέρει σε δηλώσεις του ο λειτουργός του Κλάδου Επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας, Χριστόδουλος Κόνσολος, η νενομισμένη νεκροτομή, η οποία διενεργήθηκε στο νοσοκομείο Λευκωσίας, ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου.

Ο Χριστόδουλος Κόνσολος δήλωσε επίσης ότι οι έρευνες για τον φόνο εκ προμελέτης του Σταύρου Δημοσθένους βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. «Μέχρι στιγμής έχει ληφθεί αριθμός καταθέσεων οι οποίες και αξιολογούνται και έχουν συλλεχθεί τεκμήρια που σχετίζονται με την υπόθεση» είπε.

Στις δηλώσεις του αναφέρθηκε και στα τεκμήρια που εντοπίστηκαν εντός του οχήματος και πλησίον της σκηνής του βαν που χρησιμοποίησαν οι δράστες. «Ήδη η Αστυνομία έχει εντοπίσει κάλυκες από πυροβόλο όπλο στο όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες, ενώ πλησίον της σκηνής αυτής εντοπίστηκε και καπέλο που φαίνεται να φορούσε ένας εκ των δραστών» είπε ο κ. Κόνσολος.

Έτσι στήθηκε η ενέδρα θανάτου

Υπενθυμίζεται ότι, οι εκτελεστές, που φέρεται να ήταν δύο, επέβαιναν στο άσπρο βαν που προπορευόταν του αυτοκινήτου στο οποίο επέβαινε το θύμα με το γιο του. Όταν το αυτοκίνητο ελάττωσε ταχύτητα λόγω του κυρτώματος που υπάρχει στην περιοχή, η πίσω πόρτα του βαν άνοιξε και ο ένας εκτελεστής φέρεται να πυροβόλησε με αυτόματο όπλο το θύμα. Την ίδια ώρα ο δεύτερος εκτελεστής βγήκε από την πόρτα του συνοδηγού και πυροβόλησε και αυτός τον Δημοσθένους. Στη συνέχεια εγκατέλειψαν τη σκηνή και αφού έκαψαν το αυτοκίνητο σε περιοχή της Γερμασόγειας, διέφυγαν με μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού.

Στη σκηνή δεν εντοπίστηκαν κάλυκες, αν και εκτιμάται ότι εναντίον του θύματος ρίχθηκαν τουλάχιστον 13 σφαίρες, τρεις από τις οποίες έπληξαν τον 49χρονο, ωστόσο εντοπίστηκαν άλλα τεκμήρια που λαμβάνονται υπόψη από το ανακριτικό έργο. Παράλληλα, λαμβάνονται καταθέσεις από μέλη της οικογένειας του Δημοσθένους, συνεργάτες και άτομα του περιβάλλοντος του. Στο πλαίσιο αυτό, σημαντική θεωρείται η κατάθεση του 18χρονου γιου του και αυτόπτη μάρτυρα της δολοφονίας, όπως επίσης και του επικεφαλής της ιδιωτικής ασφάλειας του θύματός.