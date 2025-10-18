Το χιλιοειπωμένο «Κανένα έγκλημα δεν είναι τέλειο» φαίνεται ισχύει και στο χθεσινό ειδεχθές έγκλημα με θύμα το Σταύρο Δημοσθένους.

Οι δράστες μετά την ριπή εναντίον του θύματος τους, υπέπεσαν σε τρία τουλάχιστον σοβαρά λάθη που ενδέχεται να οδηγήσουν τις αρχές ασφαλείας στην ταυτότητας του.

Λάθος 1ο: ενώ αναχωρούσαν με μοτοσικλέτα από το σημείο που έκαψαν το βαν που χρησιμοποίησαν στο φόνο, έπεσε το τζόκεϊ – καπελάκι που φορούσε ο συνοδηγός και το οποίο εντόπισε η αστυνομία.

Λάθος 2ο: στο βαν αυτοκίνητο άφησαν δύο κάλυκες που βρέθηκαν καμένοι από την εγκληματολογική υπηρεσία.

Λάθος 3ο : - και πιο σοβαρό- εγκατέλειψαν και εντοπίστηκε από την αστυνομία η μοτοσικλέτα τύπου σκούτερ, μεγάλου κυβισμού - σκούρου χρώματος που όπως εκτιμάται από τους ανακριτές, είναι αυτή που χρησιμοποιήσαν για τη διαφυγή τους, αφού παρέδωσαν στις φλόγες το βαν όχημα.

Στα λάθη τους προστίθεται και το γεγονός ότι ο οδηγός του Βαν οχήματος φαίνεται δεν είχε καλυμμένο το πρόσωπο του κατά την διάρκεια της στυγερής δολοφονίας αλλά ούτε και μετά στην διαδρομή μέχρι το σημείο όπου έκαψαν το βαν όχημα. Αποτέλεσμα αυτού κλειστά κυκλώματα από διάφορα μέρη της διαδρομής να τον κατέγραψαν και τα οποία βρίσκονται υπό επεξεργασία από μέλη της αστυνομίας.

Το πρωί διενεργήθηκε νεκροτομή στη σορό του δολοφονηθέντος επιχειρηματία από τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπου. Ο θάνατος του προήλθε από βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, προκλειθήσα από σφαίρες πυροβόλου όπλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά τη νεκροτομή εντόπισε μία σφαίρα στο πρόσωπο του θύματος ενώ υπάρχει και δεύτερο, διαμπερές τραύμα, επίσης στο κεφάλι.

Και τα δύο τραύματα πολύ σοβαρά και ο θάνατος του Δημοσθένους επήλθε δευτερόλεπτα μετά τις βολές που δέχθηκε. Από τις έρευνες και τον εντοπισμό των καμένων σφαιρών διαμέτρου 7,62 αλλά και από την νεκροτομή εξακριβώθηκε πως οι δράστες χρησιμοποίησαν αυτόματο όπλο καλασνίκοφ ή G3. Φαίνεται πως οι δράστες έριξαν τρεις βολές και ακολούθως ριπή.

Στο πολυτελές όχημα εντοπίστηκαν 11 οπές όλες στην μεριά του συνοδηγού όπου καθόταν το θύμα.