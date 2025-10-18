Μοτοσικλέτα εντοπίστηκε το μεσημέρι σε παραλιακή περιοχή στη Λεμεσό, η οποία εκτιμάται από την Αστυνομία ότι σχετίζεται με την γκανγκστερική δολοφονία του Σταύρου Δημοσθένους, που διαπράχθηκε χθες.

Η μεγάλου κυβισμού μοτοσικλέτα, σκούρου χρώματος, εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης και φαίνεται να προσομοιάζει με αυτή που εντοπίστηκε από τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης και χρησιμοποίησαν οι δράστες της δολοφονίας για να διαφύγουν, αφότου έβαλαν φωτιά στο βαν στο οποίο επέβαιναν προηγουμένως.

Η μοτοσικλέτα εντοπίστηκε στην περιοχή του Αγίου Τύχωνα και παραλήφθηκε από την Αστυνομία για εξετάσεις.

Οι έρευνες της Αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη.