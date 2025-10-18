Εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της δολοφονίας του 49χρονου επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους, που διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου στη Λεμεσό.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού προχώρησαν στην έκδοση ενός εντάλματος σύλληψης εναντίον 44χρονου Ελληνοκύπριου, πρώην ποδοσφαιριστή.

Φέρεται να πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της μοτοσικλέτας η οποία είχε εντοπιστεί σήμερα το μεσημέρι στην περιοχή του Αγίου Τύχωνα και εικάζεται ότι αυτή χρησιμοποίησαν οι δράστες για να διαφύγουν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρωί διενεργήθηκε νεκροτομή στη σορό του δολοφονηθέντος επιχειρηματία από τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπου. Ο θάνατος του προήλθε από βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, προκλειθήσα από σφαίρες πυροβόλου όπλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά τη νεκροτομή εντόπισε μία σφαίρα στο πρόσωπο του θύματος ενώ υπάρχει και δεύτερο, διαμπερές τραύμα, επίσης στο κεφάλι.