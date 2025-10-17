Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ΑΚΕΛ, κάνει λόγο για μια ακόμη δολοφονία μέρα μεσημέρι μπροστά στα μάτια πολιτών καταδεικνύει την αίσθηση ατιμωρησίας του υποκόσμου, προκαλώντας ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των κυβερνητικών σχεδίων κατά της εγκληματικότητας.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Πλέον ο υπόκοσμος νιώθει άνετα να σκοτώνει σε δημόσια θέα, μέρα μεσημέρι

Σήμερα σημειώθηκε ακόμα μια δολοφονία η οποία έγινε υπό το φως του ήλιου και μπροστά στα μάτια δεκάδων πολιτών. Πλέον ο υπόκοσμος νιώθει άνετα να σκοτώνει σε δημόσια θέα, μέρα μεσημέρι και αυτό πρέπει να προβληματίσει την Κυβέρνηση, τον αρμόδιο Υπουργό Δικαιοσύνης και την ηγεσία της Αστυνομίας.

Τι απέγιναν οι μεγαλόστομες εξαγγελίες για την πάταξη της εγκληματικότητας από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη;

Ποιο αποτέλεσμα είχαν τα σχέδια επι σχεδίων και τα μέτρα που ανακοίνωνε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και η ηγεσία της Αστυνομίας;

Μάλλον ο ζήλος εξαντλείται σε διαδηλωτές και σε νομοσχέδια που περιορίζουν θεμελιώδη δικαιώματα και πολιτικές ελευθερίες.

Όμως το κρίσιμο ερώτημα είναι η Κυβέρνηση θα τολμήσει επιτέλους να τα βάλει με το οργανωμένο έγκλημα; Πάντως μέχρι στιγμής αποδεικνύεται τραγικά ανίκανη να το κάνει.

