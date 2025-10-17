Η Εκκλησία της Κύπρου εκφράζει την ευαρέσκεια της για την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου να επικυρώσει ομόφωνα την απόφαση της Εκκλησίας της Κύπρου για τον Τυχικό, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής Κύπρου Χρηστάκης Ευσταθίου, προσθέτοντας πως «την ικανοποιεί η απόφαση αυτή».

Επί της ουσίας, είπε ο κ. Ευσταθίου, δικαιώνεται η απόφαση της Ιεράς Συνόδου και για αυτό εκφράζει την ικανοποίησή της η Εκκλησία της Κύπρου, διότι, όπως εξήγησε, εξετάστηκε το θέμα ουσίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως.

Ερωτηθείς τι θα ακολουθήσει, ο κ. Ευσταθίου απάντησε πως «απ’ εδώ και πέρα, υπάρχουν διάφορα που προκύπτουν, όπως για παράδειγμα το αν θα επιστρέψει ο Επίσκοπος Τυχικός, εάν θα υιοθετήσει τις προτροπές που του κάνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, τις συμβουλές που του δίνει και αν θα υπακούσει στην απόφαση της Ιεράς Συνόδου και να λειτουργήσει ως Επίσκοπος, όπως του προτείνεται να μεταβεί στην Αρχιεπισκοπή και εκεί να λάβει ρόλο Επισκοπικό».

Μετά από τη διευθέτηση αυτή θα ακολουθήσουν εκλογές για την πλήρωση του θρόνου της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, ο οποίος βρίσκεται εν χηρεία, συμπλήρωσε.

Πρόσθεσε επίσης πως θα προκηρυχθούν εκλογές σε χρόνο που θα αποφασίσει ο ίδιος ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος και ως Τοποτηρητής της Ιεράς Μητρόπολης Πάφου. Ο Αρχιεπίσκοπος, συνέχισε ο κ. Ευσταθίου, «θα αποφασίσει ο ίδιος, για το πότε θα ξεκινήσει η όλη η διαδικασία για την πλήρωση του Μητροπολιτικού θρόνου»

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής Κύπρου πρόσθεσε ακόμη πως το μήνυμα που στέλνει και εύχεται είναι να επουλωθεί η πληγή που είχε ανοίξει σ’ αυτό το ζήτημα.



Άλλωστε σημείωσε πως το ίδιο το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο λιτό ανακοινωθέν που εξέδωσε σημειώνει ότι προέχει η ενότητα της Εκκλησίας.

Μάλιστα είναι ένα σημείο που βασίζει την προτροπή που δίνει στον Επίσκοπο Τυχικό να συμμορφωθεί πλήρως με την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου, κατέληξε.

Σημείωνεται πως στο ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου η Ιερά Σύνοδος συνέστησε στον τέως Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό να υπακούσει στις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας του, «διά το ίδιον αυτού πνευματικόν συμφέρον και διά την ειρήνην και ενότητα της Εκκλησίας».



Πηγή: ΚΥΠΕ