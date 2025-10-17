Οι οικονομικές και επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και τρόποι για προώθηση και διεύρυνσή τους ήταν το κύριο αντικείμενο συζήτησης κατά την εθιμοτυπική συνάντηση της ηγεσίας του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου-Ελλάδας με τον νέο Πρέσβη της Ελλάδας στην Κύπρο, Κωνσταντίνο Κόλλια.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, Ιωσήφ Ιωσήφ, ενημέρωσε τον Έλληνα Πρέσβη για τις πρωτοβουλίες και δράσεις του Συνδέσμου τόσο στην Κύπρο, όσο και στην Ελλάδα.

Από την πλευρά του, ο κ. Κόλλιας εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στις δραστηριότητες του Συνδέσμου και επισήμανε τους κοινούς στόχους που έχουν Κύπρος και Ελλάδα στο οικονομικό και επιχειρηματικό τομέα, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν σε μια σειρά δράσεων που θα αναληφθούν το αμέσως επόμενο διάστημα.

Συμπληρώνεται ότι στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συνδέσμου, Παναγιώτης Παπαφιλίππου, η Αντιπρόεδρος Ξένια Φωτίου και ο αρμόδιος λειτουργός του ΚΕΒΕ, Λουκάς Λίνκης.

Επισημαίνεται ότι ο εκάστοτε Πρέσβης της Ελλάδας είναι τιμής ένεκεν και Επίτιμο Μέλος του ΔΣ του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου – Ελλάδας.





Πηγή: ΚΥΠΕ