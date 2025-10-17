Με μια ανάρτηση η Καρμιώτισσα αποχαιρετά τον Σταύρο Δημοσθένους, ο οποίος έπεσε θύμα δολοφονίας στη Λεμεσό την Παρασκευή (17/10).

Αυτούσια η ανάρτηση:

Δεν βάζουμε ασπρόμαυρες φωτογραφίες γιατί αυτό δεν ταιριάζει στον Σταύρο Δημοσθένους

Ντόμπρος, μάγκας, παντελονάτος που δεν έσκυψε λεπτό το κεφάλι του

Για πάντα στη σκέψη και στη καρδιά μας, με τα λόγια του και την νοοτροπία του να μας οδηγούν

Σε ευχαριστούμε για όλα Πρόεδρε

