Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη άντρα ηλικίας 34 ετών, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης παράνομης κατοχής και μεταφοράς πυροβόλου όπλου και εκρηκτικών υλών, και ρίψης πυροβολισμών σε κατοικημένη περιοχή, αδικήματα που σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία διαπράχθηκαν το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, 13 Οκτωβρίου, στην περιοχή Αγίου Ιωάννη, στην επαρχία Λεμεσού.

Ο 34χρονος συνελήφθη γύρω στις 5.30 το απόγευμα χθες Τετάρτη, από μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού, δυνάμει δικαστικού εντάλματος και το πρωί σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης του. Το Δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα της Αστυνομίας και εξέδωσε διάταγμα κράτησης του 34χρονου, διάρκειας οκτώ ημερών, για διερεύνηση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, λίγα λεπτά μετά τις 3.30 τα ξημερώματα της Δευτέρας, 13 Οκτωβρίου, οδηγός μοτοσικλέτας προσέγγισε άλλο πρόσωπο που περπατούσε στην περιοχή Αγίου Ιωάννη και μετά από συζήτηση, ανέσυρε πιστόλι και έριξε αριθμό πυροβολισμών στον αέρα.

Μέλη της Αστυνομίας διενήργησαν εξετάσεις στη σκηνή, όπου εντόπισαν τέσσερις άδειους κάλυκες φυσιγγίων πυροβόλου όπλου. Από τις αστυνομικές εξετάσεις που ακολούθησαν προέκυψαν στοιχεία εναντίον του 34χρονου.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

Διαβάστε επίσης: Βανδαλισμοί σε λεωφορεία: «Δεν πρέπει οι εταιρείες να πληρώνουν τη ζημιά»