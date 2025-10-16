Στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», έκανε παρέμβαση ο Διευθυντής Επιχειρησιακής Ανάπτυξης της Cyprus Public Transport, κ. Αλέξανδρος Καμπέρος όπως και ο Πρόεδρος Οργανωμένων Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, κ. Λοΐζoς Κωνσταντίνου, αναφορικά με βανδαλισμούς σε σχολικά λεωφορεία της εταιρείας CPT, όπως και τη σωματική ακεραιότητα των επιβαινόντων.

Ο κ. Καμπέρος αρχικά τόνισε ότι το κύριο ζήτημα δεν είναι οι ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν στα λεωφορεία, όμως η ασφάλεια των επιβαινόντων. Ακολούθως, ο κ. Καμπέρος δήλωσε ότι «όταν υπάρχουν άτομα τα οποία πετάνε αντικείμενα στον οδηγό, μπορείτε να καταλάβετε τι μεγέθους ατύχημα θα μπορούσε να συμβεί».



Στην συνέχεια της εκπομπής, ο κ. Κωνσταντίνου, είπε ότι «Είναι τα δικά μας παιδιά που βρίσκονται μέσα στα λεωφορεία. Ο οδηγός είναι εκεί για να κάνει τη δουλεία του. Επομένως, δεν πρέπει ούτε ο ίδιος να νιώθει ανασφάλεια την ώρα εκτέλεσης της εργασίας του, αλλά ούτε και οι εταιρείες λεωφορείων πρέπει να πληρώνουν τη ζημιά».

Επίσης, ο ίδιος, δήλωσε ότι «Τα παιδιά πρέπει να μάθουν να συμπεριφέρονται υπεύθυνα, σωστά, να σέβονται τη ξένη περιουσία, όπως και να μη θέτουν τη ζωή του οποιουδήποτε σε κίνδυνο». «Τα λεωφορεία χρησιμοποιούνται για να πηγαίνουν στα σχολεία για την ιδιωτική εκπαίδευση τους. Επομένως, δεν πρέπει να κινδυνεύουν και ούτε να χάνονται και τα μαθήματα τους» είπε ακολούθως.



Σχετικά με το ζήτημα που αφορά την απόδοση ευθυνών όπως και την αποκατάσταση των ζημιών, ο κ. Κωνσταντίνου, δήλωσε ότι «πρέπει να βρεθούν τα άτομα, να βγουν έξω από τα λεωφορεία, να έχουν τις ανάλογες επιπτώσεις και να αναλάβουν το κόστος των ζημιών οι γονείς τους».



